Зеленський про удар РФ по Сумах: відомо про 8 загиблих, понад 100 пацієнтів евакуйовано. ФОТОрепортаж

Кількість жертв внаслідок удару "Шахедів" по лікарні у Сумах зросла до 8 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Суми. Росія вдарила "шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція", - уточнив глава держави.

Також читайте: МОЗ про атаку на лікарню в Сумах: 10 поранених у важкому стані, серед них - лікар та медсестра















"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", - наголошує Зеленський.

Атака РФ на лікарню в Сумах

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.

За інформацією на 10.00 повідомлялося, що внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 зазнали поранення.

За даними Повітряних сил, Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню.