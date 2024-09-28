УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9059 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 598 12

Зеленський про удар РФ по Сумах: відомо про 8 загиблих, понад 100 пацієнтів евакуйовано. ФОТОрепортаж

Кількість жертв внаслідок удару "Шахедів" по лікарні у Сумах зросла до 8 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ

"Суми. Росія вдарила "шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція", - уточнив глава держави.

Також читайте: МОЗ про атаку на лікарню в Сумах: 10 поранених у важкому стані, серед них - лікар та медсестра

лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів
лікарня в Сумах після удару Шахедів

"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", - наголошує Зеленський.

Атака РФ на лікарню в Сумах

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.

За інформацією на 10.00 повідомлялося, що внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 зазнали поранення.

За даними Повітряних сил, Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) обстріл (28687) Суми (890)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Скоро вже три роки. Три, с.ка, роки повномасштабної війни. А у нас політики на ключових посадах займаються виключно триндежом, старанно ведуть статистику скільки в нас вже розвалили лікарень, крадуть мільярдами і... все! ВСЕ!
На такі дії кацапів повинна вже бути наша НЕадекватна та НЕсиметрічна відповідь по лікарням русні у десятикратному розмірі. Тільки так болотних тварюк можна засадити за стіл перемовин.
Де, с.ка, наші власні ракети на 1000 та більше км? Чим майже три роки займається купа привладних дармоїдів? Питання риторичні, просто вже тупо задовбав весь цей цирк на дроті.
показати весь коментар
28.09.2024 13:28
+4
Захисту нам бракує
показати весь коментар
28.09.2024 12:20
+2
потужно ты им дал, беспомощное
показати весь коментар
28.09.2024 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захисту нам бракує
показати весь коментар
28.09.2024 12:20 Відповісти
Може розуму, я не про Вас а взашалі про мудрий нарід....
показати весь коментар
28.09.2024 17:11 Відповісти
https://www.facebook.com/dobrobat.in.ua/videos/548315287661746/?locale=uk_UA
показати весь коментар
28.09.2024 12:24 Відповісти
Дякуємо за майбутнє перемир'я в листопаді, гнида хрипата.
показати весь коментар
28.09.2024 12:37 Відповісти
потужно ты им дал, беспомощное
показати весь коментар
28.09.2024 13:20 Відповісти
Скоро вже три роки. Три, с.ка, роки повномасштабної війни. А у нас політики на ключових посадах займаються виключно триндежом, старанно ведуть статистику скільки в нас вже розвалили лікарень, крадуть мільярдами і... все! ВСЕ!
На такі дії кацапів повинна вже бути наша НЕадекватна та НЕсиметрічна відповідь по лікарням русні у десятикратному розмірі. Тільки так болотних тварюк можна засадити за стіл перемовин.
Де, с.ка, наші власні ракети на 1000 та більше км? Чим майже три роки займається купа привладних дармоїдів? Питання риторичні, просто вже тупо задовбав весь цей цирк на дроті.
показати весь коментар
28.09.2024 13:28 Відповісти
Та хоча б наші будь які - у достатній кількості..щоб доступні для них регіони зникли. Від слова зовсім.

мокши розуміють тільки силу. Доки юшкою не вмиються, нійуха не буде..
показати весь коментар
28.09.2024 14:42 Відповісти
Не роддом на Басах?
показати весь коментар
28.09.2024 15:16 Відповісти
Трамп був правий.Все руйнують
показати весь коментар
28.09.2024 15:41 Відповісти
Влада повинна організувати і забезпечити ППО і ПРО країни а не гастролювати по закордонах курям на сміх.Ця зеленська мерзота лише до хрипоти констатує факти кого і скільки кацапи убили і зруйнували, замість виконувати свої обов"язки.
показати весь коментар
28.09.2024 17:53 Відповісти
Гарно захистив Сумщину і Суми ,казав ,що операція на курщину дасть можливість захистити Суми, так от нас зараз ******** цілими днями і ночами ,якщо ви збиралися тут зробити сраку то у вас гарно вийшло,а скільки людей загинуло ти хоч можеш порахувати.,? І цивільних і військових,воно того варто було?
показати весь коментар
29.09.2024 11:07 Відповісти
 
 