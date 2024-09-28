Зеленський про удар РФ по Сумах: відомо про 8 загиблих, понад 100 пацієнтів евакуйовано. ФОТОрепортаж
Кількість жертв внаслідок удару "Шахедів" по лікарні у Сумах зросла до 8 осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Суми. Росія вдарила "шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція", - уточнив глава держави.
"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", - наголошує Зеленський.
Атака РФ на лікарню в Сумах
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.
За інформацією на 10.00 повідомлялося, що внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 зазнали поранення.
За даними Повітряних сил, Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню.
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На такі дії кацапів повинна вже бути наша НЕадекватна та НЕсиметрічна відповідь по лікарням русні у десятикратному розмірі. Тільки так болотних тварюк можна засадити за стіл перемовин.
Де, с.ка, наші власні ракети на 1000 та більше км? Чим майже три роки займається купа привладних дармоїдів? Питання риторичні, просто вже тупо задовбав весь цей цирк на дроті.
мокши розуміють тільки силу. Доки юшкою не вмиються, нійуха не буде..