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Новини
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Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню, - Повітряні сили

лікарня в Сумах після удару Шахеда

Уранці 28 вересня 2024 року російські окупанти завдали повторного удару безпілотниками типу "Шахед" по місту Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БпЛА, два - влучили у лікарню.

"На жаль, є загиблі та постраждалі... ", - наголошують у Повітряних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ про атаку на лікарню в Сумах: 10 поранених у важкому стані, серед них - лікар та медсестра

Атака РФ на лікарню в Сумах

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.

За оновленою інформацією, внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 важких поранених.

Автор: 

лікарня (1362) Суми (890) дрони (4762) Повітряні сили (2676)


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Топ коментарі
+6
ДЕ мобільні групи, які мають збивати шахеди за межами міст?
Хто відповідальних за їхнє формування і якість їхньої роботи?
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28.09.2024 11:00
+5
Які ви бляха всі розумні. Від кордону тому шахеду хєрня летіти, гадаєте його так легко перехопити кулеметними розрахунками?
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28.09.2024 11:59
+3
Перемир'я Зебіла і Трампа прилетіло 😡 ось так пуйло хоче миру.
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28.09.2024 11:17
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ДЕ мобільні групи, які мають збивати шахеди за межами міст?
Хто відповідальних за їхнє формування і якість їхньої роботи?
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28.09.2024 11:00 Відповісти
Зеля сирський артюх
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28.09.2024 11:09 Відповісти
Мобильные группы это не очень эффективны. Нужны вертолеты.
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28.09.2024 11:38 Відповісти
У нас немає вертольотів?
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28.09.2024 11:43 Відповісти
У нас есть тяжелые вертолеты. А нужны легкие вертолеты такие как OH-6 «Cayuse».
За разведывательными БПЛА можно охотиться на гиропланах.
Но у нас же в МО народ думает как что украсть, или как что порешать, а не как эфективно бороться с врагом.
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28.09.2024 13:44 Відповісти
У американців, швидше за все, є не нові, але здатні виконувати такі задачі, вертольоти.
Не бачила інформації про те, щоб наша влада просила їх.
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28.09.2024 13:58 Відповісти
Які нах. вертольоти, теоретики і теоретички х-ві!? Ви хоч чули чи бачили шахеда, крім картинок на цензорі? Шахеди прилітають і атакують уночі. Ізмаїл, наприклад атакували з 2 до 3 години ночі 12 шахедів і всі попали. Вони летіли над будинками так низько, що було відчутно запах вихлопних газів від їхніх бензинових двигунів.Т.з. "ппо" стріляло з АК наосліп в нічне небо (курям на сміх). А що зробить гвинтокрил серед ночі з 3 - 5 - чи десятком шахедів? Найефективніше що гвинтокрилом зроблять - це випадкове зіткнення з БПЛА і впадуть на житлові квартали та поб"ють людей. Чи хтось вважає що у нас гвинтокрилів по одному на кождого шахеда?
І ще один ідіотський комент, що Суми, мовляв близько до кордону, отже збивати шахеди "не встигають" (!) А до Івано-Франківська, Вінниці, Старокостянтинова, того ж Ізмаїла від Криму теж "близько"? Жестяні ******** з бензиновими двигунами (в народі - "мопеди") летять через всю Україну і і безперешкодно нищать все що їм запрграмовано. І ричать двигунами, як пилорама.(хтось із тут писак чув, як пролітає шахед над головою?)
Нашою злочинною владою ППО і ПРО країни не забезпечене і не організоване. Цю мерзоту треба гнати поки не пізно, поки вони не догробили і не здали Україну.
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28.09.2024 18:36 Відповісти
зараз робота у мобільних групах непопулярна.
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28.09.2024 11:39 Відповісти
Штурм посадок ще менш популярний, але мобільних груп, які ловлять громадян для таких штурмів, валом.

Невже полювання за шахедами менш важливе?
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28.09.2024 11:45 Відповісти
тоді залишається тільки один вихід - організувати окремі мобільні групи, які будуть ловити громадян для мобільних груп.
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28.09.2024 11:50 Відповісти
Є купа інших варіантів.
Формувати мобільні групи із поліціянтів, які виїхали із окупованих міст. Вони ж не пішли в ЗСУ і мають бронь.
Або формувати мобільні групи із мобілізованих, або залучати молодих пенсіонерів-ментів та військових, або ...
Варіантів купа, але у влади немає бажання вирішувати проблему.
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28.09.2024 11:58 Відповісти
... або у населення немає бажання, бо те населення, у якого бажання є, зараз в іншому місці.
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28.09.2024 13:11 Відповісти
Цілком з Вами згідний. І не тільки "поліціянтів з окупованих міст". А поліціянтів взагалі?! - Ні? Якого хрена ці більше як 300 тисяч в Україні здоровецьких биків і кнурів, броньованих від фронту роблять, крім катаються на "джипах", шманають документи і багажники і захищають злочинців і паразитуючу владу?
Приклад Ізмаїла - догоряє розбита "хрущовка", працюють "швидкі", пожежники... А поліціянти "джипами" перегородили дорогу з одного і другого боку, сидять і ... курять(!) Вони "нє пущають!" А завали розбирати - ні-ні! А чергувати за межами міст і сіл з прожекторами і кулеметами і збивати шахеди на підльоті - слабо? Шахеда запросто можна збити з Ак чи Арки (про кулемета вже не кажу) якщо попасти. Тому вони і прилітають і атакують виключно н о ч а м и.
Немає у нас ППО і ПРО, а, передусім, немає ефективної української влади.
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28.09.2024 18:56 Відповісти
Правильно собака сере, та неправильно кладе... мобільні групи у нас є, однак стріліли щось не дуже активно. А другий шахед вдарив і.... залунала повітряна тривога, тобто його й не бачили й не чули, хоча мопед цей тарахтів над містом... таке ось. Не хочу звинувачувати нікого, я не спец. Але сталося те, що сталося....
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28.09.2024 18:19 Відповісти
так два чи 33? Все брешуть і брешуть.
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28.09.2024 11:07 Відповісти
3 шахеда. 2 по больнице и 1 по жилому сектору. Так сразу и писали.
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28.09.2024 11:14 Відповісти
Ось, що знайшов, як писали. Двойний удар - це два шахеди. Де про третій ? "Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в , застосувавши БпЛА. Джерело:
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28.09.2024 11:19 Відповісти
На Цензоре не всегда все пишут... Пользуйтесь несколькими источниками информации. Например Кордон.Медіа - местное сумское СМИ.
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28.09.2024 11:32 Відповісти
https://www.facebook.com/dobrobat.in.ua/videos/548315287661746/?locale=uk_UA
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28.09.2024 12:12 Відповісти
Перемир'я Зебіла і Трампа прилетіло 😡 ось так пуйло хоче миру.
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28.09.2024 11:17 Відповісти
В Сумах немає Гепарда - тяжко нам відбиватись
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28.09.2024 11:20 Відповісти
тяжко бо поруч з кордоном
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28.09.2024 15:28 Відповісти
А Станіслав (Ів-Франківськ), Вінниця, Старокостянтинів, Ізмаїл... - теж "поруч з кордоном"? Жестяні, а зараз їх уже клепають з фанери) ******** (у народі - "мопеди") з бензиновими двигунами летять через пів-України, гудять, як паровози і попадають куди запрограмовані. Справа не в кордонах, а в негідниках при владі.
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28.09.2024 19:20 Відповісти
Два з трьох в лікарню! Вдруге за ранок! Тих, хто мав збивати, відправити на передову, нехай там навчаються.
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28.09.2024 11:40 Відповісти
Які ви бляха всі розумні. Від кордону тому шахеду хєрня летіти, гадаєте його так легко перехопити кулеметними розрахунками?
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28.09.2024 11:59 Відповісти
А з вертольотів можна?
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28.09.2024 13:59 Відповісти
так... я в Сумах живу , перехопити важко, хлопці стріляли....
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28.09.2024 18:20 Відповісти
Через пів - України до Станіслава, Вінниці, Ізмаїла, Старокостянтинова ... тоже "хєрня летіти"? Як було з географією в рускоязичній школі?
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29.09.2024 00:30 Відповісти
 
 