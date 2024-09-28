Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню, - Повітряні сили

Уранці 28 вересня 2024 року російські окупанти завдали повторного удару безпілотниками типу "Шахед" по місту Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БпЛА, два - влучили у лікарню.

"На жаль, є загиблі та постраждалі... ", - наголошують у Повітряних силах.

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Атака РФ на лікарню в Сумах

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.

За оновленою інформацією, внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 важких поранених.