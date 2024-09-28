Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню, - Повітряні сили
Уранці 28 вересня 2024 року російські окупанти завдали повторного удару безпілотниками типу "Шахед" по місту Суми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
За попередніми даними, після нічних ворожих атак, обласний центр атакували ще три ворожі ударні БпЛА, два - влучили у лікарню.
"На жаль, є загиблі та постраждалі... ", - наголошують у Повітряних силах.
Атака РФ на лікарню в Сумах
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.
За оновленою інформацією, внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 важких поранених.
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Хто відповідальних за їхнє формування і якість їхньої роботи?
За разведывательными БПЛА можно охотиться на гиропланах.
Но у нас же в МО народ думает как что украсть, или как что порешать, а не как эфективно бороться с врагом.
Не бачила інформації про те, щоб наша влада просила їх.
І ще один ідіотський комент, що Суми, мовляв близько до кордону, отже збивати шахеди "не встигають" (!) А до Івано-Франківська, Вінниці, Старокостянтинова, того ж Ізмаїла від Криму теж "близько"? Жестяні ******** з бензиновими двигунами (в народі - "мопеди") летять через всю Україну і і безперешкодно нищать все що їм запрграмовано. І ричать двигунами, як пилорама.(хтось із тут писак чув, як пролітає шахед над головою?)
Нашою злочинною владою ППО і ПРО країни не забезпечене і не організоване. Цю мерзоту треба гнати поки не пізно, поки вони не догробили і не здали Україну.
Невже полювання за шахедами менш важливе?
Формувати мобільні групи із поліціянтів, які виїхали із окупованих міст. Вони ж не пішли в ЗСУ і мають бронь.
Або формувати мобільні групи із мобілізованих, або залучати молодих пенсіонерів-ментів та військових, або ...
Варіантів купа, але у влади немає бажання вирішувати проблему.
Приклад Ізмаїла - догоряє розбита "хрущовка", працюють "швидкі", пожежники... А поліціянти "джипами" перегородили дорогу з одного і другого боку, сидять і ... курять(!) Вони "нє пущають!" А завали розбирати - ні-ні! А чергувати за межами міст і сіл з прожекторами і кулеметами і збивати шахеди на підльоті - слабо? Шахеда запросто можна збити з Ак чи Арки (про кулемета вже не кажу) якщо попасти. Тому вони і прилітають і атакують виключно н о ч а м и.
Немає у нас ППО і ПРО, а, передусім, немає ефективної української влади.