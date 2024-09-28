Ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський, - МВС
Сьогодні зранку у Сумах війська РФ двічі вдарили по медичному закладу: станом на 9.20 загинуло 6 осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви російського удару
"Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу", - йдеться у повідомленні.
За словами Клименка, для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.
"Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами", - додав Клименко.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі.
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Чому там затишшя?
Курщину спасають?
Що це якщо не тероризм?
а zeлериги тільки на шм@рофон коштів не жаліють((
мені здається що ніхто йому не казав правдивої цифри наших втрат, він називає ту, яку казав рік тому
а людей ти спитала чи вони хочуть в евакуацію ?
Знаєш скільки часу проходить від появи звуку літака до скиду , ніт , а як відрізнити арту від міни , ніт , а жителі Незламного знають і сумчани знають і не треба порадами нам кричати..
Намагається виправдати бронювання десятків тисяч навчених поводженню зі зброєю і хорошою фізичною формою?
В лікарні після першого влучання не мало бути сторонніх людей. Це були або рятувальники, або лікарі.
Вони менш цінні громадяни для влади?
3,5 млрд!
А на УСІХ захисників 5,8 млрд!
Більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов'язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина - мати