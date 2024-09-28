Ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський, - МВС

Сьогодні зранку у Сумах війська РФ двічі вдарили по медичному закладу: станом на 9.20 загинуло 6 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви російського удару

"Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.

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"Другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. В Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами", - додав Клименко.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі.