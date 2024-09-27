У Сумах пролунали вибухи: ворог запустив КАБ на Сумщину

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Сумах під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними місцевих пабліків, окупанти запустили керовані авіабомби на Сумську область.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо, вдень суботи, 21 вересня, російські загарбники здійснили удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Попередньо, одна людина зазнала поранень.