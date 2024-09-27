В Сумах раздались взрывы: враг запустил КАБ на Сумщину
Местные жители сообщили о звуках взрывов в Сумах во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По данным местных пабликов, оккупанты запустили управляемые авиабомбы на Сумскую область.
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - предупредили Воздушные силы ВСУ.
Напомним, днем субботы, 21 сентября, российские захватчики совершили удар по Сумах, применив управляемые авиационные бомбы. Предварительно, один человек получил ранения.
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Vitaliy ua
показать весь комментарий27.09.2024 12:04 Ответить Мне нравится 0
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий27.09.2024 13:24 Ответить Мне нравится 0
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