В Сумах раздались взрывы: враг запустил КАБ на Сумщину

Местные жители сообщили о звуках взрывов в Сумах во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным местных пабликов, оккупанты запустили управляемые авиабомбы на Сумскую область.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

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Напомним, днем субботы, 21 сентября, российские захватчики совершили удар по Сумах, применив управляемые авиационные бомбы. Предварительно, один человек получил ранения.