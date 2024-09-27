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Новости Война
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В Сумах раздались взрывы: враг запустил КАБ на Сумщину

У Сумах пролунали вибухи

Местные жители сообщили о звуках взрывов в Сумах во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным местных пабликов, оккупанты запустили управляемые авиабомбы на Сумскую область.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

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Напомним, днем субботы, 21 сентября, российские захватчики совершили удар по Сумах, применив управляемые авиационные бомбы. Предварительно, один человек получил ранения.

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взрыв (6770) обстрел (27336) Сумы (1152) КАБ (363)


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27.09.2024 12:04 Ответить
У Сумах подібні вибухи щодня. На прикордоння взагалі більше десятка кабів за день прилітає, тільки по телемарахвону про це чомусь не згадують
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27.09.2024 13:24 Ответить
 
 