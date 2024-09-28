Враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский, - МВД
Сегодня утром в Сумах войска РФ дважды ударили по медицинскому учреждению: по состоянию на сейчас погибли 6 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы российского удара
"В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглись разрушениям перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.
"Второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава. В Кривом Роге продолжаются поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции. По имеющейся информации, еще один работник может быть под завалами", - добавил Клименко.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие.
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Чому там затишшя?
Курщину спасають?
Що це якщо не тероризм?
а zeлериги тільки на шм@рофон коштів не жаліють((
мені здається що ніхто йому не казав правдивої цифри наших втрат, він називає ту, яку казав рік тому
а людей ти спитала чи вони хочуть в евакуацію ?
Знаєш скільки часу проходить від появи звуку літака до скиду , ніт , а як відрізнити арту від міни , ніт , а жителі Незламного знають і сумчани знають і не треба порадами нам кричати..
Намагається виправдати бронювання десятків тисяч навчених поводженню зі зброєю і хорошою фізичною формою?
В лікарні після першого влучання не мало бути сторонніх людей. Це були або рятувальники, або лікарі.
Вони менш цінні громадяни для влади?
3,5 млрд!
А на УСІХ захисників 5,8 млрд!
Більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов'язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина - мати