Враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский, - МВД

Сегодня утром в Сумах войска РФ дважды ударили по медицинскому учреждению: по состоянию на сейчас погибли 6 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы российского удара

"В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглись разрушениям перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

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"Второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава. В Кривом Роге продолжаются поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции. По имеющейся информации, еще один работник может быть под завалами", - добавил Клименко.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие.