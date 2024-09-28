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Враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский, - МВД

Шахед атакує Суми

Сегодня утром в Сумах войска РФ дважды ударили по медицинскому учреждению: по состоянию на сейчас погибли 6 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы российского удара

"В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглись разрушениям перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

Также читайте: В Сумах прогремели взрывы: враг запустил КАБ на Сумщину

"Второй день подряд украинские полицейские несут потери среди личного состава. В Кривом Роге продолжаются поиски на месте вчерашнего удара по зданию полиции. По имеющейся информации, еще один работник может быть под завалами", - добавил Клименко.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие.

Автор: 

обстрел (27351) Сумы (1152) Клименко Игорь (399)


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Топ комментарии
+17
Який гвалт стояв по всьому світу, коли розбомбили шпиталь в палестинці. А тут кожного дня як не Охмадит то інша лікарня. Та ще двічі.
Що це якщо не тероризм?
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28.09.2024 09:46
+12
...також не розумію, зеленими табунами їздять-клянчать закордоном дозволи бити у кацапську далечінь наче на окупованих територіях усе вже знищено тим, на що дозвіл не потрібен - "бий не хочу".. до прикладу - транспортні коридори Ростов-Маріуполь-Чонгар-Крим та переправа Крим-Кавказ функціонують без особливих проблем..
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28.09.2024 09:58
+11
Де удари по намкришу?
Чому там затишшя?
Курщину спасають?
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28.09.2024 09:44
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Де удари по намкришу?
Чому там затишшя?
Курщину спасають?
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28.09.2024 09:44 Ответить
...також не розумію, зеленими табунами їздять-клянчать закордоном дозволи бити у кацапську далечінь наче на окупованих територіях усе вже знищено тим, на що дозвіл не потрібен - "бий не хочу".. до прикладу - транспортні коридори Ростов-Маріуполь-Чонгар-Крим та переправа Крим-Кавказ функціонують без особливих проблем..
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28.09.2024 09:58 Ответить
Який гвалт стояв по всьому світу, коли розбомбили шпиталь в палестинці. А тут кожного дня як не Охмадит то інша лікарня. Та ще двічі.
Що це якщо не тероризм?
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28.09.2024 09:46 Ответить
Тому що сауди ввалюють шалені гроші на пропаганду проти Ізраїлю,
а zeлериги тільки на шм@рофон коштів не жаліють((
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28.09.2024 09:53 Ответить
Нужно как Израиль, во время своего выступления в США, показательно ударил сверхмощными противобункерными авиабомбами по логову главарей террористов.
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28.09.2024 10:06 Ответить
Скільки ізраїльських літаків збив Ліван впродовж цієї операції?
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28.09.2024 11:13 Ответить
Це війна. Якої влада та бізнес повинні були не допустити знаючи що поруч існує дикий ведмідь озброєний до зубів.
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28.09.2024 09:52 Ответить
Вели вогонь по шахедах в місті, летів з курської через центр, .збили над п'ятою лікарнею. Може якось треба організовувати цю стрільбу за містом.
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28.09.2024 09:52 Ответить
Двічі збили над лікарнею?
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28.09.2024 09:54 Ответить
Я писав про одного.
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28.09.2024 09:56 Ответить
Ти то особисто бачив?
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28.09.2024 09:55 Ответить
А що там особисто бачити? Все місто це слухало а ті що на хіміку ще й бачили.
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28.09.2024 09:58 Ответить
Нах ти 3,13
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28.09.2024 09:57 Ответить
8 ранку.Це вже було видно. Чому не збили ДВІ (**** всього ДВІ!!!!!!), а не двадцять дві цілі? Де ППО? Де "шахедники" на дорогущих пікапах? В піхоту позабирали? Тварюки зелені.
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28.09.2024 09:54 Ответить
Зате в охорони зЄ новенькі позашляховики по ціні Абрамса
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28.09.2024 09:58 Ответить
Що б ви виздихали кацапи виродки ,ворог свіломо вбиває мирних громадян влада безпорядна як і військове керівництво ,чому не завідаются удари по лднр де знаходятся ворожі казарми, склади і кожен день прибувають ешалони з технікою , пальним і ж.с. ?
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28.09.2024 10:03 Ответить
Не потрібно рішення по атаках на столицю кацапів, вони б'ють окупованих територій України, з Курщини, сусідів. Читати таке важко, а ще важче дивитися,як чиновник на посаді президента робить бездумні візити з бездарними сценаріями. Наче життя це по приколу
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28.09.2024 10:12 Ответить
клоун грається
мені здається що ніхто йому не казав правдивої цифри наших втрат, він називає ту, яку казав рік тому
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28.09.2024 10:47 Ответить
Суми давно прифронтове місто. До кордону 30 км. То як з Харковом..насобирають ракет, п@дари - почнуть ракетами валити..треба людей евакуювати, хто не виїхав..
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28.09.2024 10:13 Ответить
куди ти мільйон людей евакуюєш і де гроші знайдеш щоб їм платити ? ? а потім Харків і Суми будуть як Бахмут ?
а людей ти спитала чи вони хочуть в евакуацію ?
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28.09.2024 11:12 Ответить
твій варіант?? А ти питав, чи хочуть люди вмирати?? Там ППО незарадить. А бити по мокшанським літовищам нам дозвіл не дають.
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28.09.2024 11:46 Ответить
з Харкова не виїзжав нікуди крім відряджень і бачив скільки людей поїхало в перші місяці війни і скільки повернулося і знаю точно що краще жити під обстрілами вдома ніж хз де -нікому переселенці нах не потрібні і ще в такій кількості...
Знаєш скільки часу проходить від появи звуку літака до скиду , ніт , а як відрізнити арту від міни , ніт , а жителі Незламного знають і сумчани знають і не треба порадами нам кричати..
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28.09.2024 18:30 Ответить
Прикинь. Знаю. Чи думаєш тільки в тебе над головою літає?
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28.09.2024 22:17 Ответить
скільки ?
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28.09.2024 22:58 Ответить
Куди вивозити сотні тисяч людей? Просто вивести за місто, в поле і йдіть куди хто може, шукайте долю? Так легко просрати все. І вже не будемо хвалитись курською операцією, якщо фактично перестане існувати областний центр. Наш областний центр.
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28.09.2024 11:36 Ответить
Вже не хвалимось курською операцією. Нечутно. Прифронтові міста будуть зносити. Крім того, якщо мирне населення залишиться в місті - то Суми не просремо??
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28.09.2024 11:50 Ответить
Чому главмент повідомляє про загиблого поліцейського і не каже хто інші загиблі?
Намагається виправдати бронювання десятків тисяч навчених поводженню зі зброєю і хорошою фізичною формою?

В лікарні після першого влучання не мало бути сторонніх людей. Це були або рятувальники, або лікарі.
Вони менш цінні громадяни для влади?
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28.09.2024 10:30 Ответить
а ви шо не знали, шо хто шо ******** той на тому і номер - 0001!
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28.09.2024 10:32 Ответить
Коли вони волатимуть "а нас за чьто?!"
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28.09.2024 11:12 Ответить
Коли ми реально будемо давати дзеркальні відповіді.
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28.09.2024 11:51 Ответить
Давайте будемо чесними.От що,крім піару Зе дала операція в Курській області?Відкрили новий фронт в Сумській області.Тепер кожен день для мешканців області перетворився на жах.А чому в лікарню,всі розуміють.Море поранених та вбитих.
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28.09.2024 11:14 Ответить
69 шахідів збили з 73. Чому не збили з тих 4 які влучили в сумську лікарню? В обласному центрі зелені зрадники й мародери не сформували антишахідних мобільних вогневих груп?
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28.09.2024 11:28 Ответить
ЗнаєТЕ , скільки закладено в бюджет на ОПу їрмака?
3,5 млрд!
А на УСІХ захисників 5,8 млрд!
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28.09.2024 11:42 Ответить
Ганебний провал Сумського ПВО. Всі знімають як шахед неспішно летить через усе місто і згодом влучає в лікарню. І це їх не десять, днем все видно і результат плачевний. Чому так? Щось робиться для підсилення ПВО? Чи пунктами незламності будемо відбиватися?
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28.09.2024 11:43 Ответить
Я вище написав що відкривати вогонь ці групи мають не в місті а перед ним. А так дрони падають збиті то на під'їзди то ще куди і нічого не міняється.
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28.09.2024 15:13 Ответить
Унаслідок атаки смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич.

Більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов'язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина - мати
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28.09.2024 11:58 Ответить
 
 