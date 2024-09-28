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Новини Війна
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Наслідки атаки "Шахедів" на лікарню у Сумах: 10 осіб загинули, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оновлення станом на 20:00

Сумська ОВА повідомила, що станом на 20:00, внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості зазнали 22 людини.

Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

В ОВА розповіли, що усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.

"Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів", - йдеться в повідомленні. 

Оновлення станом на 17:13

О 17:13 в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару по Сумах зросла до 21.

"Після сьогоднішнього прильоту "Шахедів", на жаль, є 9 людей загиблих, 21 людина поранена", - розповів Кобзар. 

Оновлена інформація

За даними ОВА, станом на 12.38 кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медзакладу Сум збільшилась.

"Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Як раніше зазначали у Нацполіції, на місці удару працюють поліцейські - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.

лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда

Попередні дані про кількість жертв через удар РФ по Сумах?

"Поліція Сумщини документує наслідки цинічної російської атаки на лікарню, внаслідок якої шестеро людей загинули та 10 поранені", - йшлося у повідомленні о 10.00.

Як пізніше уточнили у Сумській ОВА, за даними на 10.20 внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 людей загинули і 12 поранені.

Пізніше Зеленський повідомив про 8 загиблих. 

Наслідки ворожого удару

лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський.

Автор: 

обстріл (28687) Нацполіція (15205) Суми (890)


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Топ коментарі
+30
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28.09.2024 11:02
+26
Ага, а хто буде захищати ср@ку найвеличнішого від знедолених вкроїнчиків?
Так їрмак повелів і його слово - закон для ze!
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28.09.2024 10:19
+25
Щоб ватні вилупки від малого до старого здохли в пекельних муках! 🤬.
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28.09.2024 10:39
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Альтернативно розумний, за щєлю голосував, що питаєш? Підказка: а що роблять кацапські шахеди?
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28.09.2024 21:01 Відповісти
ти - ще ода баба базарна умнічать приперлась: Торопець. не чув? остання гучна паляниця. почитай цензор за тиждень - там усе є. сам збирай інфу. а хочеш, щоб тобі її в одній статті зібрали, бо сам тупий то зробити?
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29.09.2024 08:37 Відповісти
Повторний удар «Шахедом» по Сумах показали ДСНС

https://t.me/konotop_live/20169
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28.09.2024 19:38 Відповісти
Яка підлість, бити повторно по рятувальникам
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28.09.2024 19:55 Відповісти
Щоб не рятували, війна з свинособаками все ж
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28.09.2024 21:03 Відповісти
щоб не було наспного разу кому рятувати. ти обмежено мислиш. периферія вона така.
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29.09.2024 08:40 Відповісти
Путлер этому научился в чеченской войне. Но даже эту маленькую и гордую страну он не победил. Но плывущий от старости гнилой мозг все-таки просачивается в желтый чемоданчик. С маразматиком и так все понятно. Что делать с его свитой, пропитым и кровожадным обществом людоедов?
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29.09.2024 15:23 Відповісти
Еще видео, с боди-камеры полиции

https://t.me/konotop_live/20170
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28.09.2024 21:28 Відповісти
Підори кацапсячі! Будете в пеклі скоро. Вже не довго залишилось чекати. Будьте ви прокляті! Вас гнид проклинають мільйони людей по всьому світу! Відільються вам сльози матеріа наших!
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28.09.2024 21:41 Відповісти
Вже стільки прокльонів полетіло в бік рашки і *****, а вони щось не діють. Не вірю вже ні в бога, ні в прокльони. Вірю тільки в ЗСУ, а їм зараз ой як важко
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29.09.2024 08:19 Відповісти
Прифронтовой город и никакой далбойоб не может на крышах домов поставить посты с ПЗРК?
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28.09.2024 21:44 Відповісти
Просто порахуй - скільки треба постів на таке велике місто ?
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29.09.2024 10:19 Відповісти
безкарність породжує вceдозвілля, ви ж знаєте про це.

ні Радянський Союз ні Росія ніколи не були покарані за звірства, що вони робили, і не лише з українським народом та з іншими народами також.
ніколи і ніким вони не були покарані, в день коли бомбили Oхмадіт вони влаштували російський день у Радвезі ООН, де пригощали всіх котлетою київською з пюрехою.
А ви, до речі, знаєте, що в російських школах проводять тиждень захисту від радіоактивних ударів? Хутін вже готує своє населення.

Хоча Дідусь байден уже сказав, що не дозволятиме Америці радіоактивні удари по території Росії. Хай би хутін Все навколо розбомбив a дідусь байден дотримується своєї ідеї.
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28.09.2024 22:18 Відповісти
Портібно більше вогневих мобільних груп. Впевнений, що знайдуться добровольці на чергування. Це не так складно.
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29.09.2024 10:55 Відповісти
Тому хто писав заголовок!!! Само ти чио, таособа без статі та роду!!!! Загинули люди!!!! Громадяни!!! Але не особи!!! Особа ти!!
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29.09.2024 22:36 Відповісти
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