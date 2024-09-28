Наслідки атаки "Шахедів" на лікарню у Сумах: 10 осіб загинули, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Оновлення станом на 20:00

Сумська ОВА повідомила, що станом на 20:00, внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості зазнали 22 людини.

Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.

В ОВА розповіли, що усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.

"Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів", - йдеться в повідомленні.

Оновлення станом на 17:13

О 17:13 в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару по Сумах зросла до 21.

"Після сьогоднішнього прильоту "Шахедів", на жаль, є 9 людей загиблих, 21 людина поранена", - розповів Кобзар.

Оновлена інформація

За даними ОВА, станом на 12.38 кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медзакладу Сум збільшилась.

"Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Як раніше зазначали у Нацполіції, на місці удару працюють поліцейські - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.











Попередні дані про кількість жертв через удар РФ по Сумах?

"Поліція Сумщини документує наслідки цинічної російської атаки на лікарню, внаслідок якої шестеро людей загинули та 10 поранені", - йшлося у повідомленні о 10.00.

Як пізніше уточнили у Сумській ОВА, за даними на 10.20 внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 людей загинули і 12 поранені.

Пізніше Зеленський повідомив про 8 загиблих.

Наслідки ворожого удару

































Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський.