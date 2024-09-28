Наслідки атаки "Шахедів" на лікарню у Сумах: 10 осіб загинули, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Оновлення станом на 20:00
Сумська ОВА повідомила, що станом на 20:00, внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей, поранення різного ступеня тяжкості зазнали 22 людини.
Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування.
В ОВА розповіли, що усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена ворогом, евакуйовані в інші заклади охорони здоров'я.
"Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів", - йдеться в повідомленні.
Оновлення станом на 17:13
О 17:13 в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару по Сумах зросла до 21.
"Після сьогоднішнього прильоту "Шахедів", на жаль, є 9 людей загиблих, 21 людина поранена", - розповів Кобзар.
Оновлена інформація
За даними ОВА, станом на 12.38 кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медзакладу Сум збільшилась.
"Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Як раніше зазначали у Нацполіції, на місці удару працюють поліцейські - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.
Попередні дані про кількість жертв через удар РФ по Сумах?
"Поліція Сумщини документує наслідки цинічної російської атаки на лікарню, внаслідок якої шестеро людей загинули та 10 поранені", - йшлося у повідомленні о 10.00.
Як пізніше уточнили у Сумській ОВА, за даними на 10.20 внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 людей загинули і 12 поранені.
Пізніше Зеленський повідомив про 8 загиблих.
Наслідки ворожого удару
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський.
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ні Радянський Союз ні Росія ніколи не були покарані за звірства, що вони робили, і не лише з українським народом та з іншими народами також.
ніколи і ніким вони не були покарані, в день коли бомбили Oхмадіт вони влаштували російський день у Радвезі ООН, де пригощали всіх котлетою київською з пюрехою.
А ви, до речі, знаєте, що в російських школах проводять тиждень захисту від радіоактивних ударів? Хутін вже готує своє населення.
Хоча Дідусь байден уже сказав, що не дозволятиме Америці радіоактивні удари по території Росії. Хай би хутін Все навколо розбомбив a дідусь байден дотримується своєї ідеї.