Минздрав об атаке на больницу в Сумах: 10 раненых в тяжелом состоянии, среди них - врач и медсестра
Утром 28 сентября 2024 года войска РФ атаковали "Шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Как отмечается, информация о пострадавших, жертвах и разрушениях уточняется.
Жертвы российского удара по больнице
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00 известно о 6 погибших и 10 раненых в тяжелом состоянии, общее количество пострадавших уточняется, продолжается спасательная операция.
Среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении. Их сейчас оперируют.
Разрушено приемное отделение больницы, частично разрушен один из этажей и крыша здания.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.
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