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Минздрав об атаке на больницу в Сумах: 10 раненых в тяжелом состоянии, среди них - врач и медсестра

лікарня в Сумах після удару Шахеда

Утром 28 сентября 2024 года войска РФ атаковали "Шахедами" город Сумы. Повреждено учреждение здравоохранения. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как отмечается, информация о пострадавших, жертвах и разрушениях уточняется.

Жертвы российского удара по больнице

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00 известно о 6 погибших и 10 раненых в тяжелом состоянии, общее количество пострадавших уточняется, продолжается спасательная операция.

Среди тяжелораненых - двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении. Их сейчас оперируют.

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Разрушено приемное отделение больницы, частично разрушен один из этажей и крыша здания.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.

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больница (1440) Минздрав (4901) обстрел (27351) Сумы (1152)


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28.09.2024 10:38 Ответить
 
 