МОЗ про атаку на лікарню в Сумах: 10 поранених у важкому стані, серед них - лікар та медсестра

Вранці 28 вересня 2024 року війська РФ атакували "Шахедами" місто Суми. Пошкоджений заклад охорони здоров'я. Є загиблі й поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Як зазначається, інформація про постраждалих, жертви та руйнування уточнюється.

Жертви російського удару по лікарні

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 10:00 відомо про 6 загиблих та 10 поранених у важкому стані, загальна кількість постраждалих уточнюється, триває рятувальна операція.

Серед важкопоранених - двоє медпрацівників: лікар та медсестра, які перебували в приймальному відділенні. Їх зараз оперують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах пролунали вибухи: ворог запустив КАБ на Сумщину

Зруйновано приймальне відділення лікарні, частково зруйновано один із поверхів і дах будівлі.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.