Загарбники атакували безпілотником лікарню в Глухові на Сумщині, постраждала медсестра. ФОТО

Вдень понеділка, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині. Поранення зазнала медична сестра.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 13:30. Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра.

Також пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

На місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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