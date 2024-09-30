УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10460 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 704 0

Загарбники атакували безпілотником лікарню в Глухові на Сумщині, постраждала медсестра. ФОТО

Вдень понеділка, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині. Поранення зазнала медична сестра.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 13:30. Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра.

Також пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

росіяни вдарили по лікарні в Глухові

На місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню, - Повітряні сили

Автор: 

лікарня (1362) обстріл (28717) Сумська область (3728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 