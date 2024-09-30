Загарбники атакували безпілотником лікарню в Глухові на Сумщині, постраждала медсестра. ФОТО
Вдень понеділка, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині. Поранення зазнала медична сестра.
Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, ворожа атака сталася близько 13:30. Унаслідок атаки росіян поранення дістала 58-річна медична сестра.
Також пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.
На місці працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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