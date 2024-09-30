2 людей поранені внаслідок російських обстрілів Сумщини
30 вересня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), артобстріли (18 вибухів), пуски КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), КАБ (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи). Внаслідок обстрілу КАБ поранення отримав місцевий мешканець.
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), FPV дронами (13 вибухів).
- Глухівська громада: зафіксовано пуски КАБ (9 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу FPV дроном отримала поранення одна цивільна особа.
- Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
- Путивльська громада: росіяни били з артилерії (8 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удари FPV дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (16 вибухів).
- Хотінська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).
- Великописарівська громада: завдано удари FPV дронами (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), артобстріли (13 вибухів). Також здійснено 8 скидань ВОГ з БПЛА (8 вибухів).
- Хутір-Михайлівський: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).
- Річківська громада: був удар баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух).
- Новослобідська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Також був удар FPV дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), FPV дронами (7 вибухів).
- Охтирська громада: здійснено ракетні удари (2 вибухи).
- Миропільська громада: був обстріл з танку (5 вибухів).
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