4 людей постраждали внаслідок обстрілу Харківщини

30 вересня окупанти атакували FPV-дроном село Івашки в Богодухвському районі Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району.

Зазначається, що двоє волонтерів — чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес.

Також внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

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