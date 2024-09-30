4 людей постраждали внаслідок обстрілу Харківщини
30 вересня окупанти атакували FPV-дроном село Івашки в Богодухвському районі Харківщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району.
Зазначається, що двоє волонтерів — чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес.
Також внаслідок удару пошкоджено автомобіль.
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Wlad West
показати весь коментар30.09.2024 21:05 Відповісти Мені подобається 0
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