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4 людей постраждали внаслідок обстрілу Харківщини

30 вересня окупанти атакували FPV-дроном село Івашки в Богодухвському районі Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району.

Зазначається, що двоє волонтерів — чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес.

Також внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Автомобіль в який влучив FPV-дрон на Харківщині

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Автор: 

обстріл (28717) Харківщина (6054)


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Я подумал - неужели Притула, не дай бог)))
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30.09.2024 21:05 Відповісти
 
 