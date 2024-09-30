4 человека пострадали вследствие обстрела Харьковщины

30 сентября оккупанты атаковали FPV-дроном село Ивашки в Богодухвском районе Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном с. Ивашки Богодуховского района.

Отмечается, что двое волонтеров - мужчины 24 и 62 лет - получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень получили острую реакцию на стресс.

Также в результате удара поврежден автомобиль.

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