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4 человека пострадали вследствие обстрела Харьковщины

30 сентября оккупанты атаковали FPV-дроном село Ивашки в Богодухвском районе Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном с. Ивашки Богодуховского района.

Отмечается, что двое волонтеров - мужчины 24 и 62 лет - получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень получили острую реакцию на стресс.

Также в результате удара поврежден автомобиль.

Автомобіль в який влучив FPV-дрон на Харківщині

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Автор: 

обстрел (27405) Харьковщина (5577)


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Я подумал - неужели Притула, не дай бог)))
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30.09.2024 21:05 Ответить
 
 