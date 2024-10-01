Окупанти атакували КАБами цивільну інфраструктуру Сумщини: загинула жінка, двоє поранених
У вівторок, 1 жовтня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Есманьської громади на Сумщині.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 1 жовтня близько 09:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.
Унаслідок ворожої атаки загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного дому, її 47-річний чоловік та іще один цивільний дістали поранення.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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