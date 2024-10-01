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Новини Війна
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Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

запуск кабів на Сумщину

Зранку 1 жовтня 2024 року війська РФ запускають КАБи на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ на Сумщині" - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Загарбники атакували безпілотником лікарню в Глухові на Сумщині, постраждала медсестра. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 2 людей поранені внаслідок російських обстрілів Сумщини.

Також Зеленський інформував, що за тиждень РФ застосувала проти України майже 900 авіабомб, понад 300 "Шахедів" та 40 ракет.

Автор: 

Сумська область (3728) КАБ (369)


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А куди ділися Ф-16, що вже поламали, чі америкоси ракет не дають, чекають поки Суми з Запоріжжя розвалять, не повезло нам партнерами, вони своєю пасивністю більше оркам помагають чім нам.
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01.10.2024 09:42 Відповісти
Зате Україна більше місяця НЕ наносить удари по намкришу(
Чекаємо, щоб мостик та залізницю краще укріпили, так ,яйцесяйний?
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01.10.2024 09:59 Відповісти
 
 