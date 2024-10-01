Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 1 жовтня 2024 року війська РФ запускають КАБи на Сумщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуск КАБ на Сумщині" - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 2 людей поранені внаслідок російських обстрілів Сумщини.
Також Зеленський інформував, що за тиждень РФ застосувала проти України майже 900 авіабомб, понад 300 "Шахедів" та 40 ракет.
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Чекаємо, щоб мостик та залізницю краще укріпили, так ,яйцесяйний?