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Новости Война
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Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

запуск кабів на Сумщину

Утром 1 октября 2024 года войска РФ запускают КАБы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ на Сумщине", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2 человека ранены в результате российских обстрелов Сумщины.

Также Зеленский информировал, что за неделю РФ применила против Украины почти 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет.

Автор: 

Сумская область (3178) КАБ (369)


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А куди ділися Ф-16, що вже поламали, чі америкоси ракет не дають, чекають поки Суми з Запоріжжя розвалять, не повезло нам партнерами, вони своєю пасивністю більше оркам помагають чім нам.
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01.10.2024 09:42 Ответить
Зате Україна більше місяця НЕ наносить удари по намкришу(
Чекаємо, щоб мостик та залізницю краще укріпили, так ,яйцесяйний?
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01.10.2024 09:59 Ответить
 
 