Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 1 октября 2024 года войска РФ запускают КАБы на Сумщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуск КАБ на Сумщине", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2 человека ранены в результате российских обстрелов Сумщины.
Также Зеленский информировал, что за неделю РФ применила против Украины почти 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет.
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Чекаємо, щоб мостик та залізницю краще укріпили, так ,яйцесяйний?