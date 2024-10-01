Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 1 октября 2024 года войска РФ запускают КАБы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ на Сумщине", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2 человека ранены в результате российских обстрелов Сумщины.

Также Зеленский информировал, что за неделю РФ применила против Украины почти 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет.