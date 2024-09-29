Только за эту неделю РФ применила против Украины почти 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет, - Зеленский

Российский террор можно остановить только единством в давлении на Россию за развязанную ею войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги", - отреагировал он на авиаудар РФ по городу 29 сентября.

Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов.

Зеленский поблагодарил все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов.

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По его словам, в целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет против нашей страны.

Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - подчеркнул украинский президент.

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Российский удар КАБами по Запорожью 29 сентября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди.

Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.

По состоянию на 11.00 29 сентября количество раненых в результате удара РФ по Запорожью возросло до 13 человек.

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