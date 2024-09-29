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Новости Агрессия России против Украины Война
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Только за эту неделю РФ применила против Украины почти 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет, - Зеленский

Зеленський відреагував на обстріл росіянами Запоріжжя 29 вересня

Российский террор можно остановить только единством в давлении на Россию за развязанную ею войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги", - отреагировал он на авиаудар РФ по городу 29 сентября.

Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов.

Зеленский поблагодарил все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов.

Также смотрите: Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 13, среди них – подросток. ФОТОРЕПОРТАЖ

По его словам, в целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет против нашей страны.

Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - подчеркнул украинский президент.

Также смотрите: Войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажки и дома, под завалами могут быть люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский удар КАБами по Запорожью 29 сентября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди.

Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.

По состоянию на 11.00 29 сентября количество раненых в результате удара РФ по Запорожью возросло до 13 человек.

Также читайте: В Сумах раздались взрывы: враг запустил КАБ на Сумщину

Автор: 

Запорожье (2668) Зеленский Владимир (20500) обстрел (27366) КАБ (367)


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Топ комментарии
+13
все, провальний вояж в сша закінчено. розповісти нема чого.
робим вигляд, що нічого не сталося.
зе!гундос, повернувся до свого улюбленого заняття, читати статистику.
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29.09.2024 12:47
+11
А що ти, зеленсько-єрмацько-шмигальське падло зробило, щоб цього не сталося? Чому не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, мерзотники?
Нахюй нам такий президент, уряд, котрі лише як статисти смакують факти, як країну руйнують і убивають наших людей, а самі гастролюють по закордонах без толку і смислу (курям на сміх)? Треба гнати це керівництво, поки воно не угробило країну і не здало кацапам!
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29.09.2024 12:55
+8
Зеленський - клоун. Ну як «Зеленський» ... Швидше спічрайтери, які йому пишуть тексти.
В одному тексті він наводить конкретні цифри, що підтверджують нарощування військового потенціалу РФ. І як же з цим боротися? Гаслом: «Терор можна зупинити лише єдністю в тиску на Росію». Цікаво, от є у світі хоч один приклад, коли «єдність» зупиняла терор?
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29.09.2024 12:52
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Правила форума Совет форумчан
все, провальний вояж в сша закінчено. розповісти нема чого.
робим вигляд, що нічого не сталося.
зе!гундос, повернувся до свого улюбленого заняття, читати статистику.
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29.09.2024 12:47 Ответить
А ви кажете,так гарно наш президент лічити уміє.
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29.09.2024 12:50 Ответить
Зеленський - клоун. Ну як «Зеленський» ... Швидше спічрайтери, які йому пишуть тексти.
В одному тексті він наводить конкретні цифри, що підтверджують нарощування військового потенціалу РФ. І як же з цим боротися? Гаслом: «Терор можна зупинити лише єдністю в тиску на Росію». Цікаво, от є у світі хоч один приклад, коли «єдність» зупиняла терор?
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29.09.2024 12:52 Ответить
потужно-нікчемний підрахуй взевіту... Зебіли 73%, а могли би ви просто самозастрелитись, а не тягнути в прірву усіх...
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29.09.2024 12:53 Ответить
Теж вважаєш, що треба було проголосувати за Бойка - і не було б ніякої війни?)
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29.09.2024 13:54 Ответить
Теж вважаєш, що ти перевтілення Ванги чи божевільний, що знає чужі думки та дії? З'їв? Іншого разу напишу жорсткіше, якщо гратимешся в дану словесну еквілібристику.
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29.09.2024 14:00 Ответить
Заспокойся, випий новопаситу, або краще гідазепаму - і тебе попустить ))
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29.09.2024 14:02 Ответить
місячний кугуте, не переймайся чужими попами та не радь комусь те, чого в тебе не перепитували.
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29.09.2024 14:05 Ответить
Історія не має зворотнього ходу,так що зараз маємо те,що маємо.
І треба якось і цього"те,що маємо" виходити.
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29.09.2024 15:18 Ответить
Згоден, але на жаль в Україні багато скигліїв, як той lg Shu, які постійно ниють. З такими рюмсами перемогти неможливо навіть слабшого противника, не кажучи вже за рашку
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29.09.2024 16:11 Ответить
патужний кугут, я тебе попереджав.
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29.09.2024 17:42 Ответить
А крім Зе і Бойко нікого не було?

Але ж ти само обрало - поржать.

Хуже нє стало, нє?

Ти ж тоді до 2019го втомилось від вайни та зараз нарешті відпочиваєш. Так?
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29.09.2024 19:52 Ответить
Ще раз повторюю для тих, хто тормоз: "стало хуже" - не тому що вибрали зеленського! А тому, що путін кинув усю свою армію, усі свої засоби, включаючи ракети і авіабомби, на захоплення України! І він кинув би усю армію незалежно від того, кого би вибрали українці. Хіба що, якби вибрали бойка або якогось мураєва, то війни би не було. Жили би як білоруси, чи як грузини під прокремлівським смотрящим.
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29.09.2024 22:39 Ответить
Саме Зеленський відкрив руzнє двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі, бо:
- ліквідував дивізіони 'шилок'-ППО вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси ППО на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив Овручську танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- два роки із особистої помсти судить та тримав в тюрмі українського контррозвідника полковника Романа Червинского, який оприлюднив, що Зе..
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф)...
... та все інше.

Зе має сісти на пожиттєво. Для України та українців він безумовний злодій. Його бездіяльність у постійних відпустках напередодні вторгнення вбила вже сотні тисяч українців та зруйнувала десятки міст, селищ та містечок. На 30 відсотках країни мінна небезпека на роки.
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01.10.2024 07:40 Ответить
Маячня сивої кози. Щоб закрити двері перед русньою, треба було років 10, а краще 20 виділяти на армію не 2-5 мільярдів доларів на рік, а приблизно 50-60 мільярдів євро, як це робить Франція. І тоді цих грошей вистачало б і на виготовлення ракет, і на розробку нових технологій як то дрони на штучному інтелекті та інше, і на обладнання кордонів. А то ви всі квакаєте про ракетну програму, але не знаєте, що ракетна програма це лише папірець, це проект з одиничним прототипом. А от як поставити серійне виробництво тих же ракет ви не задумуєтесь. Ви не знаєте, скільки для того треба років і грошей! Може у Німеччини, США і Франції є гроші на налагодження такого виробництва, а у України таких грошей зроду не було! Тільки не треба тут про асфальт! Той асфальт коштує смішні гроші по армійським міркам. Тому досить вже розповсюджувати цю маячню! Краще займіться чимось корисним.
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01.10.2024 13:47 Ответить
А що ти, зеленсько-єрмацько-шмигальське падло зробило, щоб цього не сталося? Чому не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, мерзотники?
Нахюй нам такий президент, уряд, котрі лише як статисти смакують факти, як країну руйнують і убивають наших людей, а самі гастролюють по закордонах без толку і смислу (курям на сміх)? Треба гнати це керівництво, поки воно не угробило країну і не здало кацапам!
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29.09.2024 12:55 Ответить
Вже пізно.
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29.09.2024 22:02 Ответить
Романенко сказав - шо якшо ми відіидем з Вугледара - то потрібно бігти 8 км - бо там вирили окопи
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29.09.2024 12:57 Ответить
Ти б ще на Шарія зіслався
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29.09.2024 13:46 Ответить
Ігор Романенко - генерал
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29.09.2024 13:48 Ответить
підрахуй !
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29.09.2024 13:08 Ответить
Статист, ***!
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29.09.2024 13:13 Ответить
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29.09.2024 22:09 Ответить
"Діти війни"...
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30.09.2024 10:55 Ответить
Але ж він все ще бачить мир в очах пуйла, і Трамп там бачить те саме..?
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29.09.2024 13:30 Ответить
скільки ракет власного виробництва застосувало це гундосе чмо?
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29.09.2024 14:10 Ответить
 
 