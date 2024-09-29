Только за эту неделю РФ применила против Украины почти 900 авиабомб, более 300 "Шахедов" и 40 ракет, - Зеленский
Российский террор можно остановить только единством в давлении на Россию за развязанную ею войну.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги", - отреагировал он на авиаудар РФ по городу 29 сентября.
Всего были ранены 13 человек, двух удалось спасти из-под завалов.
Зеленский поблагодарил все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас еще продолжается разбор завалов.
По его словам, в целом только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет против нашей страны.
Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - подчеркнул украинский президент.
Российский удар КАБами по Запорожью 29 сентября
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди.
Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.
Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.
По состоянию на 11.00 29 сентября количество раненых в результате удара РФ по Запорожью возросло до 13 человек.
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робим вигляд, що нічого не сталося.
зе!гундос, повернувся до свого улюбленого заняття, читати статистику.
В одному тексті він наводить конкретні цифри, що підтверджують нарощування військового потенціалу РФ. І як же з цим боротися? Гаслом: «Терор можна зупинити лише єдністю в тиску на Росію». Цікаво, от є у світі хоч один приклад, коли «єдність» зупиняла терор?
І треба якось і цього"те,що маємо" виходити.
Але ж ти само обрало - поржать.
Хуже нє стало, нє?
Ти ж тоді до 2019го втомилось від вайни та зараз нарешті відпочиваєш. Так?
- ліквідував дивізіони 'шилок'-ППО вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси ППО на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив Овручську танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- два роки із особистої помсти судить та тримав в тюрмі українського контррозвідника полковника Романа Червинского, який оприлюднив, що Зе..
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф)...
... та все інше.
Зе має сісти на пожиттєво. Для України та українців він безумовний злодій. Його бездіяльність у постійних відпустках напередодні вторгнення вбила вже сотні тисяч українців та зруйнувала десятки міст, селищ та містечок. На 30 відсотках країни мінна небезпека на роки.
Нахюй нам такий президент, уряд, котрі лише як статисти смакують факти, як країну руйнують і убивають наших людей, а самі гастролюють по закордонах без толку і смислу (курям на сміх)? Треба гнати це керівництво, поки воно не угробило країну і не здало кацапам!