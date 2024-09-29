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Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 14, среди них – подросток. ФОТОрепортаж (обновлено)

наслідки удару РФ по Запоріжжю

По состоянию на 11.00 29 сентября возросло количество раненых в результате удара РФ по Запорожью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Количество пострадавших в Запорожье в результате массированного вражеского обстрела возросло до 13 человек, из которых один 17-летний подросток", - говорится в сообщении.

Также читайте: Авиаудар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 11 человек. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил, что до 14 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Запорожья.

"Ранены девять женщин, четыре мужчины и 17-летний парень. Два человека остаются в больнице, в том числе женщина, которую спасатели достали из-под завалов. Ее состояние медики оценивают как тяжелое", - уточнил он.

наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.

Автор: 

Запорожье (2668) обстрел (27366)


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Увалили ще й по ЖД Вокзалу, де завжди є люди. Для чого брехать про 13 постраждалих?
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29.09.2024 11:29 Ответить
Вже рашисти КАБами б'ють по Запоріжжю. Де Українські КАБи по рашистах? Де Ф16, чому не перехоплюють носіїв КАБів?
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29.09.2024 11:59 Ответить
 
 