Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 14, среди них – подросток. ФОТОрепортаж (обновлено)

По состоянию на 11.00 29 сентября возросло количество раненых в результате удара РФ по Запорожью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Количество пострадавших в Запорожье в результате массированного вражеского обстрела возросло до 13 человек, из которых один 17-летний подросток", - говорится в сообщении.

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Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил, что до 14 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Запорожья.

"Ранены девять женщин, четыре мужчины и 17-летний парень. Два человека остаются в больнице, в том числе женщина, которую спасатели достали из-под завалов. Ее состояние медики оценивают как тяжелое", - уточнил он.











Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье. Через некоторое время в ОВА сообщили, что женщину достали из-под завалов, ее госпитализировали.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.