Количество раненых в Запорожье выросло до 6, один человек в тяжелом состоянии

Известно о 6 раненых в результате массированных авиационных ударов РФ по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранены 2 мужчин и 4 женщины.

"В больнице двое - один человек в тяжелом состоянии, второй - в среднем", - уточнил Федоров.

Также отмечается, что четверо пострадавших от госпитализации отказались.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье.