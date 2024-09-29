Количество раненых в Запорожье выросло до 6, один человек в тяжелом состоянии
Известно о 6 раненых в результате массированных авиационных ударов РФ по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ранены 2 мужчин и 4 женщины.
"В больнице двое - один человек в тяжелом состоянии, второй - в среднем", - уточнил Федоров.
Также отмечается, что четверо пострадавших от госпитализации отказались.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье.
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показать весь комментарий29.09.2024 09:19 Ответить Мне нравится 2
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