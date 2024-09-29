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Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані

Запоріжжя після авіаудару

Наразі відомо про 6 поранених внаслідок масованих авіаційних ударів РФ по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранено 2 чоловіків та 4 жінки.

"У лікарні двоє - одна людина в тяжкому стані, друга - у середньому", - уточнив Федоров.

Також зазначається, що четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі.

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) поранення (2807)


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29.09.2024 09:19 Відповісти
 
 