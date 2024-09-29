Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані
Наразі відомо про 6 поранених внаслідок масованих авіаційних ударів РФ по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, поранено 2 чоловіків та 4 жінки.
"У лікарні двоє - одна людина в тяжкому стані, друга - у середньому", - уточнив Федоров.
Також зазначається, що четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі.
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показати весь коментар29.09.2024 09:19 Відповісти Мені подобається 2
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