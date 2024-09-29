Війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж
Зранку 29 вересня 2024 року війська РФ завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Зруйновано багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.
Близько 5.30 ранку Федоров повідомляв про вибухи в Запорізькій області.
"Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", - інформував він о 6.57.
Ворог бив по місту КАБами. О 7.30 у регіоні оголошено вібій загрози.
Топ коментарі
+15 Роман Агафонов
показати весь коментар29.09.2024 08:00
+11 igor koval #550777
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+9 Евгений Агро
показати весь коментар29.09.2024 07:46
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Психологічний захист. Самивинуваті. А я хороша, Инна
Це різні речі.
Дієвий вихід: знищувати носії КАБів на аеродромах базування, ліквідовувати пілотів Су-34 і їх сім'ї в їх квартирах, підривати склади з бомбами та заводи, які модернізують ФАБи, чіпляючи на них модулі планерування і корекції. Хто і чим це буде робити?