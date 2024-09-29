Війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж

Зранку 29 вересня 2024 року війська РФ завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.









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Близько 5.30 ранку Федоров повідомляв про вибухи в Запорізькій області.

"Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок. Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", - інформував він о 6.57.

Ворог бив по місту КАБами. О 7.30 у регіоні оголошено вібій загрози.