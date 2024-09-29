Войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажки и дома, под завалами могут быть люди. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 29 сентября 2024 года войска РФ нанесли более 10 ударов по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Разрушены многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.
Около 5.30 утра Федоров сообщал о взрывах в Запорожской области.
"Россияне массированно атакуют Запорожье. Поцелили по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - информировал он в 6.57.
Враг бил по городу КАБами. В 7.30 в регионе объявлен отбой угрозы.
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+15 Роман Агафонов
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+11 igor koval #550777
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Психологічний захист. Самивинуваті. А я хороша, Инна
Це різні речі.
Дієвий вихід: знищувати носії КАБів на аеродромах базування, ліквідовувати пілотів Су-34 і їх сім'ї в їх квартирах, підривати склади з бомбами та заводи, які модернізують ФАБи, чіпляючи на них модулі планерування і корекції. Хто і чим це буде робити?