Войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажки и дома, под завалами могут быть люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 29 сентября 2024 года войска РФ нанесли более 10 ударов по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрушены многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.









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Около 5.30 утра Федоров сообщал о взрывах в Запорожской области.

"Россияне массированно атакуют Запорожье. Поцелили по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - информировал он в 6.57.

Враг бил по городу КАБами. В 7.30 в регионе объявлен отбой угрозы.