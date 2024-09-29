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Войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажки и дома, под завалами могут быть люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 29 сентября 2024 года войска РФ нанесли более 10 ударов по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрушены многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.

Запоріжжя після обстрілу 29 вересня 2024 року
Запоріжжя після обстрілу 29 вересня 2024 року
Запоріжжя після обстрілу 29 вересня 2024 року
Запоріжжя після обстрілу 29 вересня 2024 року

Также читайте: Захватчики ударили КАБами по Слатино на Харьковщине, три человека погибли, 6 пострадали (обновлено)

Около 5.30 утра Федоров сообщал о взрывах в Запорожской области.

"Россияне массированно атакуют Запорожье. Поцелили по жилой застройке. Поднялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом. Предварительно, пятеро раненых. Все детали уточняются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - информировал он в 6.57.

Враг бил по городу КАБами. В 7.30 в регионе объявлен отбой угрозы.

Автор: 

Запорожье (2668) обстрел (27366) КАБ (367)


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Топ комментарии
+15
Може слабоумного малороса зеленського пора відправиди на пожиттєве с конфіскацією? А його козиря грохнути.
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29.09.2024 08:00
+11
...криваві наслідки "розміновування Чонгарів" зєлєнскіми верещучками.. і дефективні манагєри, зєбіли дермака збираються продлєвать цей зеленський дебілізм..
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29.09.2024 08:00
+9
Може спробувати привезти Patriot, хоча б тимчасово, не з восьми, а хоча б з двома трьома пусковими і працювати в режимі засідки тільки по су-34,які каб кидають? 1-2 Pac-2 на 160 км і одну pac-3 для прикриття радару від балістики? Пускові від командного пункту і радару модна ж ставити на відстані 30-40 км наче як. Відповідно ризики втратити всю систему мінімальні. А якщо добре маскувати і ставити багато муляжів, то ще менші. Бо серед поля взимку якось виходило маскуватися, а на такій відстані від фронту, біля міста це хіба важче зробити? Збивши з десяток су-35, можна ж буде віднадити їх від міста.
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29.09.2024 07:46
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Может быть ПВО надо усилить и подымать самолёты на сбитие ФАБов? Сколько это будет продолжаться ещё? Тут только выступает в.о. мэра о том, что власть должна быть открытой и должны помогать инвалидам и паралельно с этим никак этой власти не дозвониться и атака идёт на жилые здания. Это что такое? Почему у нас в Запорожье нет столько журналистов, как в Киеве, чтобы освещали это? И почему наши не наносят удары по тем местам, откуда взлетают самолёты и где делают эти ФАБы?
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29.09.2024 07:38 Ответить
Може слабоумного малороса зеленського пора відправиди на пожиттєве с конфіскацією? А його козиря грохнути.
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29.09.2024 08:00 Ответить
а это возможно? У них уже есть обязательства, они кредиторы
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29.09.2024 08:05 Ответить
Взагалі простіше писати, що всі, в кого влучило - ждуни. Навіть у Львові.
Психологічний захист. Самивинуваті. А я хороша, Инна
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29.09.2024 09:17 Ответить
Зобов'язання тепер у нас, а не у них
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29.09.2024 09:14 Ответить
як це зупинить політ каба?
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29.09.2024 08:59 Ответить
За перші пів року війни Зелений виродок і його ублюдочний зброд вкрали з бюджету 36 млрд грн, це був ярд долларів на той курс. Ну як вкрали. Перевели гроші за зброю, а продавець пропав. За ці гроші можна було би придбати наприклад 50 літаків F16, які просто не підпускали би носіїв кабів ближче 100 км до кордону.
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29.09.2024 12:04 Ответить
ф-16 нет в свободной продаже и не будет. Это политический вопрос, а не финансовый, так же как лендлиз во время воцйны с Гитлером.
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29.09.2024 12:42 Ответить
А потім Зелений виродок, разом з кремлівською агентурою вкравши мільярд долларів під час війни їде в США і каже, Байден, чого ми не в НАТО. Це про політічєскій вопрос.
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29.09.2024 13:58 Ответить
та ти вкрав би на порядок більше, заздрюган.
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29.09.2024 15:42 Ответить
F-16, а-у-у-у-у...
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29.09.2024 07:38 Ответить
Скорей всего, их запрещают использовать близко к линии фронта. Ведь их могут сбить... А это удар по репутации американского ВПК.
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29.09.2024 07:52 Ответить
В біткоінах, в офшора та багато ще де.
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29.09.2024 08:32 Ответить
Може спробувати привезти Patriot, хоча б тимчасово, не з восьми, а хоча б з двома трьома пусковими і працювати в режимі засідки тільки по су-34,які каб кидають? 1-2 Pac-2 на 160 км і одну pac-3 для прикриття радару від балістики? Пускові від командного пункту і радару модна ж ставити на відстані 30-40 км наче як. Відповідно ризики втратити всю систему мінімальні. А якщо добре маскувати і ставити багато муляжів, то ще менші. Бо серед поля взимку якось виходило маскуватися, а на такій відстані від фронту, біля міста це хіба важче зробити? Збивши з десяток су-35, можна ж буде віднадити їх від міста.
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29.09.2024 07:46 Ответить
"Партнерчики" (в першу чергу, америкоїдні) постарались, щоб Петріотів була мінімальна кількість, щоб ми раптом не відвоювали окуповані території, і, не доведи Бідон, щоб не було ескалації. А внутрішні вороги розікрали зброю з радянських запасів, що не встигли розікрасти - те було спалено на складах в 2014-19рр, а щоб не вироблялася власна зброя, системно знищували ВПК, починаючи з 1991 року.
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29.09.2024 09:35 Ответить
Що за тиша встановилася на болотах? ані нпз, ані аеродроми, ані мостики, ані залізниці НЕ страждають?
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29.09.2024 07:49 Ответить
Захід попросив «обмежити удари». Вмовляють путлера на «мирні переговори».
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29.09.2024 09:05 Ответить
...криваві наслідки "розміновування Чонгарів" зєлєнскіми верещучками.. і дефективні манагєри, зєбіли дермака збираються продлєвать цей зеленський дебілізм..
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29.09.2024 08:00 Ответить
Варварська орда продовжує терор проти мирного населення ,кожен день ворог вбиває деять і більше мирних мешканців серед яких і діти,тому "найвеличніший" замість того що б носитись з мирним планом на який ворог забив ,може треба подумати як захистити мирні міста від варварів
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29.09.2024 08:19 Ответить
Треба було думати у 2019. Поки ця помилка не буде виправлена, все інше виправити не можливо
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29.09.2024 08:31 Ответить
Инуля, не пиши маячню "все на війну". В ссср-і протягом всієї ІІ Світової війни армія налічувала 5-7 млн людей. Бо всіх воюючих треба забезпечувати усім необхідним. Тобто працювати на заводах, фабриках, лікарнях, школах тощо.
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29.09.2024 08:50 Ответить
Тільки з України було мобілізовано від 10 до15 мільйонів людей. 6 мільйонів загинуло...
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29.09.2024 09:46 Ответить
Це за всі роки. А статистика говорить про одномоментну кількість людей у військах.
Це різні речі.
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29.09.2024 10:19 Ответить
ЗЕплан победы наверно учитывал шо с воздуха у нас прикрытия нет,или плана нет?Лишь бы зебилам по ушам проехать и побольше у власти побыть.
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29.09.2024 08:33 Ответить
ну і де ж наші шістнадцяті фантоми?
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29.09.2024 08:53 Ответить
КАБ не має реактивного двигуна, щоб його могла захопити ракета з головкою теплового наведення. Радари виявлення і супроводу цілей комплексів ППО середньої і великої дальності мабуть їх бачать, але хто в тверезому розумі поставить їх неподалік лінії фронту? Що тоді залишається, мобільні ППО близького радіусу дії? Зенітні танки Гепард з їх золотими (по вартості за 1шт) снарядами, радянські комплекси "Шилка", які хз чи ще залишились, або американські 6-ствольні скорострільні зенітні гармати, які хєр дадуть партнери.
Дієвий вихід: знищувати носії КАБів на аеродромах базування, ліквідовувати пілотів Су-34 і їх сім'ї в їх квартирах, підривати склади з бомбами та заводи, які модернізують ФАБи, чіпляючи на них модулі планерування і корекції. Хто і чим це буде робити?
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29.09.2024 09:46 Ответить
Перестаньте скиглить. Ваше нытье только добавляет кацапам, что у них все получается. Не исключено, что они и хотят выманить пэтриот поближе к передовой, чтобы его уничтожить. Ведь предателей здесь куча. Поэтому : закройте свои рты, сожмите клитор в кулак , сидите молча и не отсвечивайте. Вы когда за зеленского голосовали хотели поржать? Так вот, время пришло. Особо пламенный привет - жителям Вознесеновского района - они выбрали шевченка (да, ту самую мразь из Рады).
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29.09.2024 09:05 Ответить
А чого кацапською, ущербна?
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29.09.2024 10:46 Ответить
якщо Запоріжжя обстрілюють кабами це означає що на цьому напрямі немає ппо, чомусь. Збити каб практично неможливо, це не тихоходний шахед. Потрібно збивати носії тобто літаки але їх не збивають хоча точка запуску каба в зоні досяжності ППО. Очевидно засобів ППО та літаків не вистачає.
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29.09.2024 09:19 Ответить
Цей тупо ігнор кабошвирятелів, які розвертаються вже над нашою територією, виглядає як саботаж...
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29.09.2024 09:49 Ответить
 
 