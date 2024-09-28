Захватчики ударили КАБами по Слатино на Харьковщине, три человека погибли, 6 пострадали (обновлено)

В субботу, 28 сентября, российские захватчики ударили КАБами по Слатино на Харьковщине. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие ударов погибли по меньшей мере три человека, по меньшей мере два ранены. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и частных домов", - сообщил чиновник.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по обновленной информации, по меньшей мере три человека получили ранения. Одна женщина - в тяжелом состоянии.

По его словам, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. Повреждены учебное заведение и магазины.

На момент вражеской атаки люди находились на улице.

Обновленная информация

Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших возросло до 6 человек.

"По состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до 6: у людей острая реакция на стресс и ранения. Погибли три человека", - говорится в сообщении.

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