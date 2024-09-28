Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині, три людини загинули, 6 постраждали (оновлено)
У суботу, 28 вересня, російські загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ударів загинуло щонайменше три людини, щонайменше дві поранені. Є руйнування цивільної інфраструктури та приватних будинків", - повідомив посадовець.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за оновленою інформацією, щонайменше три людини дістали поранення. Одна жінка - у важкому стані.
За його словами, окупанти вдарили по по цивільній інфраструктурі. Пошкоджений заклад освіти та магазини.
На момент ворожої атаки люди перебували на вулиці.
Оновлена інформація
Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 6.
"Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 6: у людей гостра реакція на стрес та поранення. Загинули три людини", - йдеться у повідомленні.
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