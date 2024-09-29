Наслідки авіаудару РФ по Запоріжжю: рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованих авіаударів військ РФ по Запоріжжю 4 людей отримали травми, з них один врятований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 29 вересня з 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав масованих авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені (голова ОВА Іван Федоров інформував про 5 поранених. - Ред.).

Пошкодження внаслідок ворожої атаки

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загоряннь.

Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

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Всього до ліквідації залучили 42 рятувальники та 9 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди