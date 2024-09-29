Наслідки авіаудару РФ по Запоріжжю: рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованих авіаударів військ РФ по Запоріжжю 4 людей отримали травми, з них один врятований.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 29 вересня з 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав масованих авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені (голова ОВА Іван Федоров інформував про 5 поранених. - Ред.).
Пошкодження внаслідок ворожої атаки
Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загоряннь.
Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.
Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.
Всього до ліквідації залучили 42 рятувальники та 9 одиниць техніки від ГУ ДСНС.
На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди
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Але свідомих Українців,нащастя,набагато більше !
Знаю з Запоріжжя достатньо і тих ,хто з лютого 22-го воює і тих,хто донатить !
Слава Українській Нації !✊
А то Путла не предупредили - КАБами сыплет как обычно, хотя ему полагалось бы трястись от страха перед этим потужным Планом Победы.
Нет ни ПВО, ни бомбоубежищь, ни эвакуациии. Это называется геноцид.
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
Ну построят подземный школы по 2 тыс. баксов ща кв. метр
Как давно было сказано - кому - война, а кому ( ЗЕшмурдяку) - мать родна!