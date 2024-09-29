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Новини
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Наслідки авіаудару РФ по Запоріжжю: рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованих авіаударів військ РФ по Запоріжжю 4 людей отримали травми, з них один врятований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 29 вересня з 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав масованих авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені (голова ОВА Іван Федоров інформував про 5 поранених. - Ред.).

Пошкодження внаслідок ворожої атаки

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загоряннь.

Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

Також читайте: Війська РФ готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку в районі Приютного, - Сили оборони півдня

Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару
Запоріжжя після авіаудару

Всього до ліквідації залучили 42 рятувальники та 9 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди

Автор: 

Запоріжжя (2282) ДСНС (5123)


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Топ коментарі
+9
**** почему F-16 не работают? Или он всего один был?
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29.09.2024 08:34
+9
"прогрес" та "мотор січь"які були за руzкій мір завдячуючі мерзоті богуслаєву це не все Запоріжжя-тому припиніть писати хрєнь...
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29.09.2024 08:49
+7
Зеленский, Ермак, Умеров, а что там с Планом Победы? Нормально за океан слетали?
А то Путла не предупредили - КАБами сыплет как обычно, хотя ему полагалось бы трястись от страха перед этим потужным Планом Победы.
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29.09.2024 10:00
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**** почему F-16 не работают? Или он всего один был?
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29.09.2024 08:34 Відповісти
Оман не дозволяє
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29.09.2024 08:48 Відповісти
а в чём он молодец? Война же в 2014 году началось и вот к чему пришли - нас не защищает пво
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29.09.2024 08:45 Відповісти
"прогрес" та "мотор січь"які були за руzкій мір завдячуючі мерзоті богуслаєву це не все Запоріжжя-тому припиніть писати хрєнь...
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29.09.2024 08:49 Відповісти
На Моторе делали моторы для русских вертолетов и самолетов во время войны, а рабочие еще и возмущались, что запретили. Вот Мотор постоянно и бомбят, видимо благодарят так. Кстати, владелец Мотора Богуслаев разрешил бомбить. Только вот прилетает в дома рядом.
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29.09.2024 10:09 Відповісти
Вата-ждуни-колаборанти є ,нажаль, всюди.
Але свідомих Українців,нащастя,набагато більше !
Знаю з Запоріжжя достатньо і тих ,хто з лютого 22-го воює і тих,хто донатить !
Слава Українській Нації !✊
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29.09.2024 10:54 Відповісти
Може й так, і той розбився. А може дати дали, розтриндівши про це на увесь світ, а використовувати заборонили, або ракет до них не дали.
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29.09.2024 08:44 Відповісти
Їх мало. В орків потужна ппо і хєрова туча винищувачів, які дуже навіть в змозі збивати F-16.
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29.09.2024 09:56 Відповісти
Вже знайшли жінку, повезли швидкою до лікарні
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29.09.2024 09:08 Відповісти
Да і москалі пі@@раси
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29.09.2024 09:09 Відповісти
Пишуть що врятували жінку
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29.09.2024 09:40 Відповісти
Зеленский, Ермак, Умеров, а что там с Планом Победы? Нормально за океан слетали?
А то Путла не предупредили - КАБами сыплет как обычно, хотя ему полагалось бы трястись от страха перед этим потужным Планом Победы.
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29.09.2024 10:00 Відповісти
Рашисткие адимны опять комментарий удалили.
Нет ни ПВО, ни бомбоубежищь, ни эвакуациии. Это называется геноцид.
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
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29.09.2024 10:11 Відповісти
В Запоріжжі ставленник зелеьеського будує підземні школи зате.
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29.09.2024 11:20 Відповісти
Да, строит ... по 80 тыс. грн. за квадратный метр, то есть идет активный распил бабла в прифронтовом областном центре. Хотя нормальным было бы вывезти детей и матерей в ту часть Украины, где имеется нормальный образовательный процесс, и оплачивать там проживание.
Ну построят подземный школы по 2 тыс. баксов ща кв. метр
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29.09.2024 12:01 Відповісти
Продолжение. Ну построят подземные школы за 2 тысячи баксов за кв.метр, но в школы детей будут водить по обычным улицам, а не по туннелям ... да и ночевать они будут не в подвалах, которые тоже могут быть засыпаны при попадании КАБа или ракеты в дом .

Как давно было сказано - кому - война, а кому ( ЗЕшмурдяку) - мать родна!
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29.09.2024 12:05 Відповісти
 
 