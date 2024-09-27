В Запорожье в результате атак, которые враг совершал четыре дня подряд, 40 пострадавших

После последних российских атак по Запорожью разрушения зафиксированы на 5 локациях. Один многоквартирный дом не подлежит восстановлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров

"Один дом, трехэтажный, скорее всего, будет признан не подлежащим восстановлению, и жители этого дома получат сертификаты на приобретение нового жилья. Дом был в аварийном состоянии длительное время, и вражеский КАБ полностью разрушил несущие конструкции этого дома", - сказал Федоров.

По его словам, враг атаковал город четыре дня подряд. На сегодня в Запорожье есть пять локаций разрушения, а это, по словам главы области, по меньшей мере 100 жилых домов.

Коммунальные службы продолжают работать на местах. Главная задача - как можно скорее закрыть окна ОСБ-плитами и восстановить крыши.

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