У Запоріжжі внаслідок атак, які ворог здійснював чотири дні поспіль, 40 постраждалих
Після останніх російських атак по Запоріжжю руйнування зафіксовані на 5 локаціях. Один багатоквартирний будинок не підлягає відновленню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров
"Один будинок, триповерховий, скоріш за все, буде визнаний таким, що не підлягає відновленню, і мешканці цього будинку отримають сертифікати на придбання нового житла. Будинок був у аварійному стані тривалий час, і ворожий КАБ повністю зруйнував несучі конструкції цього будинку", - сказав Федоров.
За його словами, ворог атакував місто чотири дні поспіль. На сьогодні в Запоріжжі є п'ять локацій руйнування, а це, за словами очільника області, щонайменше 100 житлових будинків.
Комунальні служби продовжують працювати на місцях. Головне завдання - якомога швидше закрити вікна ОСБ-плитами та відновити дахи.
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