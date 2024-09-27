У Запоріжжі внаслідок атак, які ворог здійснював чотири дні поспіль, 40 постраждалих

Після останніх російських атак по Запоріжжю руйнування зафіксовані на 5 локаціях. Один багатоквартирний будинок не підлягає відновленню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

"Один будинок, триповерховий, скоріш за все, буде визнаний таким, що не підлягає відновленню, і мешканці цього будинку отримають сертифікати на придбання нового житла. Будинок був у аварійному стані тривалий час, і ворожий КАБ повністю зруйнував несучі конструкції цього будинку", - сказав Федоров.

За його словами, ворог атакував місто чотири дні поспіль. На сьогодні в Запоріжжі є п'ять локацій руйнування, а це, за словами очільника області, щонайменше 100 житлових будинків.

Комунальні служби продовжують працювати на місцях. Головне завдання - якомога швидше закрити вікна ОСБ-плитами та відновити дахи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі поцілили у житлову забудову та підприємство Запоріжжя. 10 поранених, зокрема 14-річний хлопчик (оновлено)