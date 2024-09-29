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Удар РФ по Запорожью: спасатели достали женщину из-под завалов, ее госпитализировали

Запоріжжя після обстрілу 29 вересня 2024 року

Утром 29 сентября из-под завалов многоэтажки в Запорожье спасатели достали женщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, женщину доставили в больницу. Медики оказывают все необходимую помощь.

О состоянии пострадавшей информации пока нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.

Автор: 

Запорожье (2668) обстрел (27366) ранение (3388)


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"Бачу мир в очах пуйла, він хоче закінчити війну,Трамп допоможе" Зебіл.
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29.09.2024 10:03 Ответить
Дива трапляються!
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29.09.2024 11:26 Ответить
Надіємось тільки на диво.
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29.09.2024 11:39 Ответить
 
 