Удар РФ по Запорожью: спасатели достали женщину из-под завалов, ее госпитализировали

Утром 29 сентября из-под завалов многоэтажки в Запорожье спасатели достали женщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, женщину доставили в больницу. Медики оказывают все необходимую помощь.

О состоянии пострадавшей информации пока нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.