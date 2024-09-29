Удар РФ по Запорожью: спасатели достали женщину из-под завалов, ее госпитализировали
Утром 29 сентября из-под завалов многоэтажки в Запорожье спасатели достали женщину.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, женщину доставили в больницу. Медики оказывают все необходимую помощь.
О состоянии пострадавшей информации пока нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди. Впоследствии в ГСЧС проинформировали, что спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Запорожье.
Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых в Запорожье возросло до 6, один человек в тяжелом состоянии.
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G.I. Jane 777
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Ватник Дзедываевалов
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valeriy svan
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