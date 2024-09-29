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Удар РФ по Запоріжжю: рятувальники дістали жінку з-під завалів, її госпіталізували

Запоріжжя після обстрілу 29 вересня 2024 року

Зранку 29 вересня з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі рятувальники дістали жінку.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жінку доставили у лікарню. Медики надають усі необхідну допомогу.

Про стан постраждалої інформації наразі немає.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі.

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) поранення (2807)


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"Бачу мир в очах пуйла, він хоче закінчити війну,Трамп допоможе" Зебіл.
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29.09.2024 10:03 Відповісти
Дива трапляються!
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29.09.2024 11:26 Відповісти
Надіємось тільки на диво.
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29.09.2024 11:39 Відповісти
 
 