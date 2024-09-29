Удар РФ по Запоріжжю: рятувальники дістали жінку з-під завалів, її госпіталізували

Зранку 29 вересня з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі рятувальники дістали жінку.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жінку доставили у лікарню. Медики надають усі необхідну допомогу.

Про стан постраждалої інформації наразі немає.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі.

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.