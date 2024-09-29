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Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 14, серед них - підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)

наслідки удару РФ по Запоріжжю

Станом на 11.00 29 вересня зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Запоріжжю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок масованого ворожого обстрілу зросла до 13 людей, з яких один 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Авіаудар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 11 людей. ФОТОрепортаж 

Оновлена інформація

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що до 14 осіб збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.

"Поранені дев’ять жінок, чотири чоловіка і 17-літній хлопець. Двоє людей залишаються в лікарні, в тому числі жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як важкий", - уточнив він.

наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю
наслідки удару РФ по Запоріжжю

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.

Автор: 

Запоріжжя (2285) обстріл (28700)


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Увалили ще й по ЖД Вокзалу, де завжди є люди. Для чого брехать про 13 постраждалих?
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29.09.2024 11:29 Відповісти
Вже рашисти КАБами б'ють по Запоріжжю. Де Українські КАБи по рашистах? Де Ф16, чому не перехоплюють носіїв КАБів?
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29.09.2024 11:59 Відповісти
 
 