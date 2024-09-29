Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 14, серед них - підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)
Станом на 11.00 29 вересня зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Запоріжжю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок масованого ворожого обстрілу зросла до 13 людей, з яких один 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що до 14 осіб збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя.
"Поранені дев’ять жінок, чотири чоловіка і 17-літній хлопець. Двоє людей залишаються в лікарні, в тому числі жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як важкий", - уточнив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди. Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.
Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.
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