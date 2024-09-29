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Авиаудар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество пострадавших в Запорожье в результате массированных авиационных ударов врага утром 29 сентября возросло до 11 человек. Ликвидировано возгорание на общей площади 300 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"В результате утреннего вражеского массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасенных. Количество пострадавших уточняется", - отметили спасатели.

Какие последствия атаки?

Так, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи. Во время ликвидации последствий, из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

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Аварийно-спасательные работы завершены

Кроме этого, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м. В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных. Чрезвычайники ликвидировали возгорание газопровода.

О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется, добавили в пресс-центре.

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Запоріжжя після авіаудару РФ 29 вересня
Запоріжжя після авіаудару РФ 29 вересня
Запоріжжя після авіаудару РФ 29 вересня

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди.

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Запорожье (2668) обстрел (27366) ГСЧС (4985)


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Нет ни ПВО, ни бомбоубежищь, ни эвакуациии. Это называется геноцид.
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
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29.09.2024 10:19 Ответить
Это называется дебилизм.
Впрочем, кого выбирали, те и руководят.
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29.09.2024 10:37 Ответить
Это не дебилизм. Это целенаправленный геноцид. Власть делает все для уничтоженя Украины и народа.
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29.09.2024 10:46 Ответить
Звичайно кацапи терористи і вбивці, але це і наслідки проведеної роботи Президента України Зеленського, який з 2019 року замість доробки проекту "Кільчень", набагато дешевшої за американський "Петрвіот" системи ППО, про відмову виробництва разом з турками іншої системи ППО малої, середнньої і дальньої дії, а будування в Запоріжжі містка, доріг..., закатування замість оборони грошей і часу в "велике крадівницство".
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29.09.2024 10:40 Ответить
Большую часть Запорожской области сдали без единого выстрела. Их Крыма до Донецкой области русня проехала без единого боя. Все разминировали, отвели ВСУ и специально дороги построили, чтобы русским еахть легче было. Без прямого указания с самого верха это невозможно.
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29.09.2024 10:42 Ответить
І F-16 з'явились,у яких ракети повітря-ппвітря на стоп'ятсот кілометрів б'ють,а рашисти продовжують руйнцвати наші міста і населення знищувати.Чи заборонили літаки збивати?
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29.09.2024 10:55 Ответить
 
 