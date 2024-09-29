Авиаудар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Количество пострадавших в Запорожье в результате массированных авиационных ударов врага утром 29 сентября возросло до 11 человек. Ликвидировано возгорание на общей площади 300 кв.м.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"В результате утреннего вражеского массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасенных. Количество пострадавших уточняется", - отметили спасатели.
Какие последствия атаки?
Так, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи. Во время ликвидации последствий, из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение.
Аварийно-спасательные работы завершены
Кроме этого, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м. В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных. Чрезвычайники ликвидировали возгорание газопровода.
О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется, добавили в пресс-центре.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ массированно ударили КАБами по Запорожью: 5 раненых, разрушены многоэтажка и дома, под завалами могут быть люди.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
Впрочем, кого выбирали, те и руководят.