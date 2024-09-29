Авиаудар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 11 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество пострадавших в Запорожье в результате массированных авиационных ударов врага утром 29 сентября возросло до 11 человек. Ликвидировано возгорание на общей площади 300 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"В результате утреннего вражеского массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасенных. Количество пострадавших уточняется", - отметили спасатели.

Какие последствия атаки?

Так, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажи. Во время ликвидации последствий, из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

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Аварийно-спасательные работы завершены

Кроме этого, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.м. В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 поврежденных. Чрезвычайники ликвидировали возгорание газопровода.

О последствиях и количестве поврежденных частных домов информация уточняется, добавили в пресс-центре.

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