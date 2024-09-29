Авіаудар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 11 людей. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок масованих авіаційних ударів ворога зранку 29 вересня зросла до 11 осіб. Ліквідовано загоряння на загальній площі 300 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"Унаслідок ранішнього ворожого масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих. Кількість постраждалих уточняється", - зазначили рятувальники.

Які наслідки атаки?

Так, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи. Під час ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу.

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Аварійно-рятувальні роботи завершено

Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.

Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється, додали у пресцентрі.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди.