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Авіаудар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 11 людей. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок масованих авіаційних ударів ворога зранку 29 вересня зросла до 11 осіб. Ліквідовано загоряння на загальній площі 300 кв.м. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС України. 

"Унаслідок ранішнього ворожого масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих. Кількість постраждалих уточняється", - зазначили рятувальники. 

Які наслідки атаки?

Так, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи. Під час ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу.

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Аварійно-рятувальні роботи завершено

Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.

Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється, додали у пресцентрі. 

Читайте також: Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані 

Запоріжжя після авіаудару РФ 29 вересня
Запоріжжя після авіаудару РФ 29 вересня
Запоріжжя після авіаудару РФ 29 вересня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди.

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) ДСНС (5123)


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Нет ни ПВО, ни бомбоубежищь, ни эвакуациии. Это называется геноцид.
Зато в в Киверцах стадион построят за 145 млн.
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29.09.2024 10:19 Відповісти
Это называется дебилизм.
Впрочем, кого выбирали, те и руководят.
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29.09.2024 10:37 Відповісти
Это не дебилизм. Это целенаправленный геноцид. Власть делает все для уничтоженя Украины и народа.
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29.09.2024 10:46 Відповісти
Звичайно кацапи терористи і вбивці, але це і наслідки проведеної роботи Президента України Зеленського, який з 2019 року замість доробки проекту "Кільчень", набагато дешевшої за американський "Петрвіот" системи ППО, про відмову виробництва разом з турками іншої системи ППО малої, середнньої і дальньої дії, а будування в Запоріжжі містка, доріг..., закатування замість оборони грошей і часу в "велике крадівницство".
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29.09.2024 10:40 Відповісти
Большую часть Запорожской области сдали без единого выстрела. Их Крыма до Донецкой области русня проехала без единого боя. Все разминировали, отвели ВСУ и специально дороги построили, чтобы русским еахть легче было. Без прямого указания с самого верха это невозможно.
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29.09.2024 10:42 Відповісти
І F-16 з'явились,у яких ракети повітря-ппвітря на стоп'ятсот кілометрів б'ють,а рашисти продовжують руйнцвати наші міста і населення знищувати.Чи заборонили літаки збивати?
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29.09.2024 10:55 Відповісти
 
 