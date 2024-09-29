Тільки за цей тиждень РФ застосувала проти України майже 900 авіабомб, понад 300 "Шахедів" та 40 ракет, - Зеленський

Російський терор можна зупинити лише єдністю у тиску на Росію за розв'язану нею війну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", - відреагував він на авіаудар РФ по місту 29 вересня.

Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

Зеленський подякував усім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Наразі ще триває розбір завалів.

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За його словами, загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет проти нашої країни.

Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", - наголосив український президент.

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Російський удар КАБами по Запоріжжю 29 вересня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди.

Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.

Станом на 11.00 29 вересня кількість поранених внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до 13 осіб.

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