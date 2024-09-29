Тільки за цей тиждень РФ застосувала проти України майже 900 авіабомб, понад 300 "Шахедів" та 40 ракет, - Зеленський
Російський терор можна зупинити лише єдністю у тиску на Росію за розв'язану нею війну.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", - відреагував він на авіаудар РФ по місту 29 вересня.
Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.
Зеленський подякував усім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Наразі ще триває розбір завалів.
За його словами, загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет проти нашої країни.
Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", - наголосив український президент.
Російський удар КАБами по Запоріжжю 29 вересня
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди.
Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.
Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.
Станом на 11.00 29 вересня кількість поранених внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до 13 осіб.
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робим вигляд, що нічого не сталося.
зе!гундос, повернувся до свого улюбленого заняття, читати статистику.
В одному тексті він наводить конкретні цифри, що підтверджують нарощування військового потенціалу РФ. І як же з цим боротися? Гаслом: «Терор можна зупинити лише єдністю в тиску на Росію». Цікаво, от є у світі хоч один приклад, коли «єдність» зупиняла терор?
І треба якось і цього"те,що маємо" виходити.
Але ж ти само обрало - поржать.
Хуже нє стало, нє?
Ти ж тоді до 2019го втомилось від вайни та зараз нарешті відпочиваєш. Так?
- ліквідував дивізіони 'шилок'-ППО вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси ППО на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив Овручську танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- два роки із особистої помсти судить та тримав в тюрмі українського контррозвідника полковника Романа Червинского, який оприлюднив, що Зе..
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф)...
... та все інше.
Зе має сісти на пожиттєво. Для України та українців він безумовний злодій. Його бездіяльність у постійних відпустках напередодні вторгнення вбила вже сотні тисяч українців та зруйнувала десятки міст, селищ та містечок. На 30 відсотках країни мінна небезпека на роки.
Нахюй нам такий президент, уряд, котрі лише як статисти смакують факти, як країну руйнують і убивають наших людей, а самі гастролюють по закордонах без толку і смислу (курям на сміх)? Треба гнати це керівництво, поки воно не угробило країну і не здало кацапам!