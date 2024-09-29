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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Тільки за цей тиждень РФ застосувала проти України майже 900 авіабомб, понад 300 "Шахедів" та 40 ракет, - Зеленський

Зеленський відреагував на обстріл росіянами Запоріжжя 29 вересня

Російський терор можна зупинити лише єдністю у тиску на Росію за розв'язану нею війну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці", - відреагував він на авіаудар РФ по місту 29 вересня. 

Загалом були поранені 13 людей, двох вдалося врятувати з-під завалів.

Зеленський подякував усім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Наразі ще триває розбір завалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 13, серед них - підліток. ФОТОрепортаж

За його словами, загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет проти нашої країни. 

Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", - наголосив український президент. 

Читайте також: Кандидат у віцепрезиденти США Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом 

Російський удар КАБами по Запоріжжю 29 вересня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ масовано вдарили КАБами по Запоріжжю: 5 поранених, зруйновано багатоповерхівку та будинки, під завалами можуть бути люди.

Згодом у ДСНС поінформували, що рятувальники шукають жінку під завалами багатоповерхівки у Запоріжжі. За якийсь час в ОВА повідомили, що жінку дістали з-під завалів, її госпіталізували.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до 6, одна людина у важкому стані.

Станом на 11.00 29 вересня кількість поранених внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла до 13 осіб. 

Також читайте: У Сумах пролунали вибухи: ворог запустив КАБ на Сумщину

Автор: 

Запоріжжя (2285) Зеленський Володимир (23984) обстріл (28717) КАБ (369)


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Топ коментарі
+13
все, провальний вояж в сша закінчено. розповісти нема чого.
робим вигляд, що нічого не сталося.
зе!гундос, повернувся до свого улюбленого заняття, читати статистику.
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29.09.2024 12:47
+11
А що ти, зеленсько-єрмацько-шмигальське падло зробило, щоб цього не сталося? Чому не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, мерзотники?
Нахюй нам такий президент, уряд, котрі лише як статисти смакують факти, як країну руйнують і убивають наших людей, а самі гастролюють по закордонах без толку і смислу (курям на сміх)? Треба гнати це керівництво, поки воно не угробило країну і не здало кацапам!
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29.09.2024 12:55
+8
Зеленський - клоун. Ну як «Зеленський» ... Швидше спічрайтери, які йому пишуть тексти.
В одному тексті він наводить конкретні цифри, що підтверджують нарощування військового потенціалу РФ. І як же з цим боротися? Гаслом: «Терор можна зупинити лише єдністю в тиску на Росію». Цікаво, от є у світі хоч один приклад, коли «єдність» зупиняла терор?
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29.09.2024 12:52
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все, провальний вояж в сша закінчено. розповісти нема чого.
робим вигляд, що нічого не сталося.
зе!гундос, повернувся до свого улюбленого заняття, читати статистику.
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29.09.2024 12:47 Відповісти
А ви кажете,так гарно наш президент лічити уміє.
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29.09.2024 12:50 Відповісти
Зеленський - клоун. Ну як «Зеленський» ... Швидше спічрайтери, які йому пишуть тексти.
В одному тексті він наводить конкретні цифри, що підтверджують нарощування військового потенціалу РФ. І як же з цим боротися? Гаслом: «Терор можна зупинити лише єдністю в тиску на Росію». Цікаво, от є у світі хоч один приклад, коли «єдність» зупиняла терор?
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29.09.2024 12:52 Відповісти
потужно-нікчемний підрахуй взевіту... Зебіли 73%, а могли би ви просто самозастрелитись, а не тягнути в прірву усіх...
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29.09.2024 12:53 Відповісти
Теж вважаєш, що треба було проголосувати за Бойка - і не було б ніякої війни?)
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29.09.2024 13:54 Відповісти
Теж вважаєш, що ти перевтілення Ванги чи божевільний, що знає чужі думки та дії? З'їв? Іншого разу напишу жорсткіше, якщо гратимешся в дану словесну еквілібристику.
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29.09.2024 14:00 Відповісти
Заспокойся, випий новопаситу, або краще гідазепаму - і тебе попустить ))
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29.09.2024 14:02 Відповісти
місячний кугуте, не переймайся чужими попами та не радь комусь те, чого в тебе не перепитували.
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29.09.2024 14:05 Відповісти
Історія не має зворотнього ходу,так що зараз маємо те,що маємо.
І треба якось і цього"те,що маємо" виходити.
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29.09.2024 15:18 Відповісти
Згоден, але на жаль в Україні багато скигліїв, як той lg Shu, які постійно ниють. З такими рюмсами перемогти неможливо навіть слабшого противника, не кажучи вже за рашку
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29.09.2024 16:11 Відповісти
патужний кугут, я тебе попереджав.
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29.09.2024 17:42 Відповісти
А крім Зе і Бойко нікого не було?

Але ж ти само обрало - поржать.

Хуже нє стало, нє?

Ти ж тоді до 2019го втомилось від вайни та зараз нарешті відпочиваєш. Так?
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29.09.2024 19:52 Відповісти
Ще раз повторюю для тих, хто тормоз: "стало хуже" - не тому що вибрали зеленського! А тому, що путін кинув усю свою армію, усі свої засоби, включаючи ракети і авіабомби, на захоплення України! І він кинув би усю армію незалежно від того, кого би вибрали українці. Хіба що, якби вибрали бойка або якогось мураєва, то війни би не було. Жили би як білоруси, чи як грузини під прокремлівським смотрящим.
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29.09.2024 22:39 Відповісти
Саме Зеленський відкрив руzнє двері країни для швидкого захоплення півдня та півночі, бо:
- ліквідував дивізіони 'шилок'-ППО вздовж Київского водосховища;
- роззброїв комплекси ППО на півдні та півночі - витяг блоки ('клістрони');
- особисто наказав розмінувати азовське узберіжжя Маріуполя;
- розмінував шляхи з Криму/ Чонгар;
- знищив Овручську танкову бригаду, що захищала Київ з півночі;
- призначив керівниками СБУ співробітників російских спецслужб за вказівками колеги ***** у кгб/фсб Сивковича;
- знищив виробнитство далекобійних арт- та ракетних систем (програм "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- ігнорував особисті попередження голови ЦРУ про неминуче вторгнення на Київ через Гостомель-Бучу;
- знищив держоборонзаказ та систему якісного харчування військових ЗСУ;
- зрізав фінансування та кількість військ ЗСУ;
- заборонив розвідку, аеророзвідку;
- зфабрикував кримінальні справи та заарештував бойових командирів (Марченка, Павловського);
- два роки із особистої помсти судить та тримав в тюрмі українського контррозвідника полковника Романа Червинского, який оприлюднив, що Зе..
- віддав ***** операції українських розвідок (вагнерів, 'авеню' та, фактично, ліквідував розвідку, призначив її керівником відеоблогера та поплічника радника депутата держдуми рф)...
... та все інше.

Зе має сісти на пожиттєво. Для України та українців він безумовний злодій. Його бездіяльність у постійних відпустках напередодні вторгнення вбила вже сотні тисяч українців та зруйнувала десятки міст, селищ та містечок. На 30 відсотках країни мінна небезпека на роки.
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01.10.2024 07:40 Відповісти
Маячня сивої кози. Щоб закрити двері перед русньою, треба було років 10, а краще 20 виділяти на армію не 2-5 мільярдів доларів на рік, а приблизно 50-60 мільярдів євро, як це робить Франція. І тоді цих грошей вистачало б і на виготовлення ракет, і на розробку нових технологій як то дрони на штучному інтелекті та інше, і на обладнання кордонів. А то ви всі квакаєте про ракетну програму, але не знаєте, що ракетна програма це лише папірець, це проект з одиничним прототипом. А от як поставити серійне виробництво тих же ракет ви не задумуєтесь. Ви не знаєте, скільки для того треба років і грошей! Може у Німеччини, США і Франції є гроші на налагодження такого виробництва, а у України таких грошей зроду не було! Тільки не треба тут про асфальт! Той асфальт коштує смішні гроші по армійським міркам. Тому досить вже розповсюджувати цю маячню! Краще займіться чимось корисним.
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01.10.2024 13:47 Відповісти
А що ти, зеленсько-єрмацько-шмигальське падло зробило, щоб цього не сталося? Чому не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни, мерзотники?
Нахюй нам такий президент, уряд, котрі лише як статисти смакують факти, як країну руйнують і убивають наших людей, а самі гастролюють по закордонах без толку і смислу (курям на сміх)? Треба гнати це керівництво, поки воно не угробило країну і не здало кацапам!
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29.09.2024 12:55 Відповісти
Вже пізно.
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29.09.2024 22:02 Відповісти
Романенко сказав - шо якшо ми відіидем з Вугледара - то потрібно бігти 8 км - бо там вирили окопи
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29.09.2024 12:57 Відповісти
Ти б ще на Шарія зіслався
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29.09.2024 13:46 Відповісти
Ігор Романенко - генерал
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29.09.2024 13:48 Відповісти
підрахуй !
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29.09.2024 13:08 Відповісти
Статист, ***!
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29.09.2024 13:13 Відповісти
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29.09.2024 22:09 Відповісти
"Діти війни"...
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30.09.2024 10:55 Відповісти
Але ж він все ще бачить мир в очах пуйла, і Трамп там бачить те саме..?
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29.09.2024 13:30 Відповісти
скільки ракет власного виробництва застосувало це гундосе чмо?
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29.09.2024 14:10 Відповісти
 
 