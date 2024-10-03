Принудительную эвакуацию детей с правобережья Купянской громады планируют завершить до конца недели, - руководитель РВА Беседин

Сейчас на правобережье Купянской громады осталось семеро детей, четыре семьи. Их планируют эвакуировать до конца недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"Более двух недель назад была объявлена принудительная эвакуация детей с правобережья Купянской громады. По состоянию на 15 сентября, на территории громады находилось 158 детей. Сегодня там осталось семеро детей, четыре семьи. Думаю, до конца недели мы завершим принудительную эвакуацию, и это будет нашей очередной победой: дети с их семьями будут в безопасных местах. Для нас это важно, потому что дети должны учиться, гулять, наслаждаться детством, а не находиться на территории Купянской громады, фактически на линии фронта 6 км, и видеть все, что там происходит. Поэтому ситуация с эвакуацией детей удовлетворительная. Эвакуация продолжается и в ближайшее время будет завершена", - сообщил Беседин.

Еще на территории остается 6300 гражданских жителей, сказал он.

"Каждый из них написал отказ. Ежедневно все службы работают над тем, чтобы уговорить людей уехать, понимая всю сложность ситуации. Есть определенные районы населенных пунктов, особенно это касается города Купянска, это левый берег, Заосколье, к которому фактически у нас уже нет доступа. Там нет никакой цивилизации: ни критической инфраструктуры, ни воды, ни газа, ни света. Однако там остается более 300 человек, которые ждут непонятно чего. Поэтому работаем, пытаемся донести до них информацию, достучаться и вывезти. В основном остаются пожилые люди, которые прожили там всю жизнь", - добавил Беседин.

Напомним, 1 октября в Сумском районе объявлена обязательная эвакуация детей.

