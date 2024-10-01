Россияне атаковали Купянск из РСЗО: пострадали два человека, среди них водитель "скорой". ВИДЕО+ФОТО

Российские войска вечером 1 октября обстреляли Купянск на Харьковщине, предварительно из РСЗО. Ранен водитель бригады скорой помощи.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Детали обстрела

По данным следствия, 1 октября около 17:40 вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли г. Купянск. В городе горят частные и многоквартирные жилые дома.

Также повреждены автомобили скорой помощи, стоявшие возле медицинского учреждения.

69-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Также получил ранения водитель бригады скорой помощи, его доставили в больницу.

Продолжается ликвидация пожаров.

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По предварительным данным, враг обстрелял город из РСЗО.

"Информация будет обновляться", - добавили в прокуратуре.

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