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обстрел (25782) Купянск (543)

Коммунальщики не могут восстановить инфраструктуру на левобережье Купянска

Критична синуація у Куп'янську

В районе Заосколья в Купянске коммунальщики не могут восстановить гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Он отметил, что из-за боевых действий энергетики, газовики и работники коммунальных служб не могут добраться до района Заосколья, чтобы восстановить поврежденные коммуникации.

"Сейчас жители Купянска неохотно эвакуируются из города, несмотря на критическую ситуацию," - добавил Беседин.

Напомним, утром 19 сентября сбросили на Купянск 12 КАБов, по меньшей мере 13 частных домов повреждены. Шесть человек получили различной степени ранений. Самому молодому мужчине 50 лет, самой старшей женщине, которая ранена, 85 лет.

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І жодного слова про те що кацапи знищили міст.
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22.09.2024 14:24 Ответить
Там, свого часу, в 2014-15 роках, місцеві та дивні особи, організовано прибувши на автобусах зі Сходу, волали «прутін ввєді», крокуючи стоєвим кроком, під контролем московського паханату РПЦ від сраліна…
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22.09.2024 14:40 Ответить
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин хоробро свалил из Куп'янська разом з адміністрацією. Їх немає у місті.
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22.09.2024 16:17 Ответить
 
 