Коммунальщики не могут восстановить инфраструктуру на левобережье Купянска

В районе Заосколья в Купянске коммунальщики не могут восстановить гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Он отметил, что из-за боевых действий энергетики, газовики и работники коммунальных служб не могут добраться до района Заосколья, чтобы восстановить поврежденные коммуникации.

"Сейчас жители Купянска неохотно эвакуируются из города, несмотря на критическую ситуацию," - добавил Беседин.

Напомним, утром 19 сентября сбросили на Купянск 12 КАБов, по меньшей мере 13 частных домов повреждены. Шесть человек получили различной степени ранений. Самому молодому мужчине 50 лет, самой старшей женщине, которая ранена, 85 лет.

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