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Комунальники не можуть відновити інфраструктуру на лівобережжі Куп’янська

Критична синуація у Куп'янську

У районі Заоскілля у Куп'янську комунальники не можуть відновити цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Він наголосив, що через бойові дії енергетики, газовики та працівники комунальних служб не можуть дістатися району Заоскілля, щоб відновити  пошкоджені комунікації.

"Наразі жителі Куп'янська неохоче евакуюються з міста, попри критичну ситуацію," - додав Беседін.

Нагадаємо, зранку 19 вересня скинули на Куп’янськ 12 КАБів, щонайменше 13 приватних будинків пошкоджено. Шість людей зазнали різного ступеня поранень. Наймолодшому чоловіку 50 років, найстаршій жінці, що поранена, 85 років.

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І жодного слова про те що кацапи знищили міст.
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22.09.2024 14:24 Відповісти
Там, свого часу, в 2014-15 роках, місцеві та дивні особи, організовано прибувши на автобусах зі Сходу, волали «прутін ввєді», крокуючи стоєвим кроком, під контролем московського паханату РПЦ від сраліна…
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22.09.2024 14:40 Відповісти
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин хоробро свалил из Куп'янська разом з адміністрацією. Їх немає у місті.
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22.09.2024 16:17 Відповісти
 
 