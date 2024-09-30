Утром оккупанты ударили дроном по Купянску: погиб мужчина
В течение этих суток российские захватчики применили против жителей Харьковщины 8 управляемых авиабомб. Утром обстрелял Купянска.
О ситуации в области рассказал глава ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает терроризировать безоружных жителей Харьковщины. За сутки противник применил 8 управляемых авиабомб", - отметил он.
В десять утра в Купянске возле бывшего ресторана зафиксировано попадание FPV-дрона. В результате удара погиб гражданский мужчина.
Кроме того, рассказал Синегубов, из отдельных населенных пунктов Купянского района с 9 по 25 сентября эвакуированы 178 детей с семьями.
Власти планируют эвакуировать 91 ребенка с семьями из трех громад района, добавил глава ОГА.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в последние дни противник не имел территориальных достижений, однако готовит новые попытки крупных штурмов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль