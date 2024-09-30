Утром оккупанты ударили дроном по Купянску: погиб мужчина

В течение этих суток российские захватчики применили против жителей Харьковщины 8 управляемых авиабомб. Утром обстрелял Купянска.

О ситуации в области рассказал глава ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает терроризировать безоружных жителей Харьковщины. За сутки противник применил 8 управляемых авиабомб", - отметил он.

В десять утра в Купянске возле бывшего ресторана зафиксировано попадание FPV-дрона. В результате удара погиб гражданский мужчина.

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Кроме того, рассказал Синегубов, из отдельных населенных пунктов Купянского района с 9 по 25 сентября эвакуированы 178 детей с семьями.

Власти планируют эвакуировать 91 ребенка с семьями из трех громад района, добавил глава ОГА.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в последние дни противник не имел территориальных достижений, однако готовит новые попытки крупных штурмов.

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