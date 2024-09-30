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Рашисты обстреляли 4 района Харьковщины: есть пострадавшие и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 30 сентября 2024 года, около 05:13 в Богодуховском районе Харьковской области в результате удара БПЛА "Шахед" горела лесная подстилка на площади 3 га.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за сутки

  • 22:45 Богодуховский р-н, Золочевской ТГ, поселок Золочев. Попадание КАБ в землю на территории агрокомплекса. Повреждена хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.
  • 22:45 Богодуховский р-н, Золочевской ТГ, с. Одноробовка, за пределами. Попадание КАБ в поле.
  • 17:06 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и автомобиль.
  • 16:10 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Ковалевка. В результате обстрела горел дом.
  • 16:09 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела КАБ повреждены 17 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Пострадал 25-летний мужчина и женщина 85 лет.
  • 15:31 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Р. Тишки. В результате обстрела горела трава на площади 2га.
  • 13:50 Купянский р-н Купянская ТГ пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел, автомобильный прицеп, автомобиль, хозяйственная постройка и мопед.
  • 11:25 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела КАБ повреждены 5 двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные постройки. Пострадала 59-летняя и 49-летняя женщина.

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Наслідки обстрілу Золочева
Наслідки обстрілу Золочева
Наслідки обстрілу Золочева
Наслідки обстрілу Золочева
На фото - последствия обстрела Золочева

Автор: 

обстрел (27379) Харьковщина (5577)


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