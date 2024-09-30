Рашисты обстреляли 4 района Харьковщины: есть пострадавшие и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 30 сентября 2024 года, около 05:13 в Богодуховском районе Харьковской области в результате удара БПЛА "Шахед" горела лесная подстилка на площади 3 га.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за сутки

22:45 Богодуховский р-н, Золочевской ТГ, поселок Золочев. Попадание КАБ в землю на территории агрокомплекса. Повреждена хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.

22:45 Богодуховский р-н, Золочевской ТГ, с. Одноробовка, за пределами. Попадание КАБ в поле.

17:06 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и автомобиль.

16:10 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Ковалевка. В результате обстрела горел дом.

16:09 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела КАБ повреждены 17 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Пострадал 25-летний мужчина и женщина 85 лет .

. 15:31 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Р. Тишки. В результате обстрела горела трава на площади 2га.

13:50 Купянский р-н Купянская ТГ пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел, автомобильный прицеп, автомобиль, хозяйственная постройка и мопед.

11:25 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела КАБ повреждены 5 двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные постройки. Пострадала 59-летняя и 49-летняя женщина.

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На фото - последствия обстрела Золочева