Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини: є постраждалі та пошкодження. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 вересня 2024 року, близько 05:13 у Богодухівському районі на Харківщині внаслідок удару БПЛА "Шахед" горіла лісова підстилка на площі 3 га.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харківщини за добу
- 22:45 Богодухівський р-н, Золочівської ТГ, селище Золочів. Влучання КАБ в землю на території агрокомплекса. Пошкоджено господарчу споруду та вантажний автомобіль.
- 22:45 Богодухівський р-н, Золочівської ТГ, с. Одноробівка, за межами. Влучання КАБ в поле.
- 17:06 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та автомобіль.
- 16:10 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Ковалівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.
- 16:09 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років.
- 15:31 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Р. Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2га.
- 13:50 Куп'янський р-н Куп'янська ТГ смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів, автомобільний причіп, автомобіль, господарча споруда та мопед.
- 11:25 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди. Постраждала 59-річна та 49-річна жінка.
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