Ворог атакував КАБами Богуславку на Харківщині, дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 29 вересня, окупанти атакували двома КАБами село Богуславка Ізюмського району Харківської області. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворог завдав авіаційні удари близько 15:30.

Поранення дістали двоє людей - 25-річний чоловік та жінка 85 років.

Також через ворожий обстріл пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків.

На місці працюють прокурори та слідчі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині: пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж