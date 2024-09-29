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Новини Фото Війна
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Ворог атакував КАБами Богуславку на Харківщині, дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 29 вересня, окупанти атакували двома КАБами село Богуславка Ізюмського району Харківської області. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворог завдав авіаційні удари близько 15:30.

росіяни обстріляли село на Харківщині

Поранення дістали двоє людей - 25-річний чоловік та жінка 85 років.

Також через ворожий обстріл пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків.

росіяни обстріляли село на Харківщині

росіяни обстріляли село на Харківщині

На місці працюють прокурори та слідчі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині: пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

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обстріл (28717) Харківщина (6054) КАБ (370)


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Ноове "віяння" у виправданні колаборантами війни проти України:
- Почему русские убивают мирных жителей русскоязычных районов Украины?
- Мстят за предательство! Ани далжны были васстать против хахлов - кагда рассийская армия пришла..... А ани паддерживают хахлов!!!
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29.09.2024 21:53 Відповісти
 
 