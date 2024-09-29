Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині: пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

29 вересня близько 10:50 військові РФ двома КАБами обстріляли село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунакацій Нацполіції.

Пошкодження внаслідок ворожого удару

Як зазначається, внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Сталося займання житлового будинку.











Постраждалі внаслідок ворожого удару

За даними Нацполіції, 83-річна місцева мешканка та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У них гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, винесли жінок в інший будинок. Вся родина разом з 84-річним батьком найближчим часом буде евакуйована до Харкова.