Рашисты ударили КАБами по селу на Харьковщине: повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 сентября около 10:50 военные РФ двумя КАБами обстреляли село Одноробовка Золочевской громады на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунакаций Нацполиции.

Повреждения в результате вражеского удара

Как отмечается, в результате попаданий вражеских авиабомб частично разрушены и повреждены шесть двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные постройки, газо- и энергосети. Произошло возгорание жилого дома.











Пострадавшие в результате вражеского удара

По данным Нацполиции, 83-летняя местная жительница и ее 49-летняя дочь, которая не передвигается самостоятельно, оказались в эпицентре попадания. У них острая реакция на стресс. Полицейские, прибывшие на место происшествия, вынесли женщин в другой дом. Вся семья вместе с 84-летним отцом в ближайшее время будет эвакуирована в Харьков.