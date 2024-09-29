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Рашисты ударили КАБами по селу на Харьковщине: повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 сентября около 10:50 военные РФ двумя КАБами обстреляли село Одноробовка Золочевской громады на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунакаций Нацполиции.

Повреждения в результате вражеского удара

Как отмечается, в результате попаданий вражеских авиабомб частично разрушены и повреждены шесть двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные постройки, газо- и энергосети. Произошло возгорание жилого дома.

удар по с.Одноробівка
удар по с.Одноробівка
удар по с.Одноробівка
удар по с.Одноробівка
удар по с.Одноробівка

Пострадавшие в результате вражеского удара

По данным Нацполиции, 83-летняя местная жительница и ее 49-летняя дочь, которая не передвигается самостоятельно, оказались в эпицентре попадания. У них острая реакция на стресс. Полицейские, прибывшие на место происшествия, вынесли женщин в другой дом. Вся семья вместе с 84-летним отцом в ближайшее время будет эвакуирована в Харьков.

Автор: 

обстрел (27366) Нацполиция (16498) Харьковщина (5577)


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