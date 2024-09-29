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Новости Фото Война
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Враг атаковал КАБами Богуславку на Харьковщине, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Днем воскресенья, 29 сентября, оккупанты атаковали двумя КАБами село Богуславка Изюмского района Харьковской области. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, враг нанес авиационные удары около 15:30.

росіяни обстріляли село на Харківщині

Ранения получили два человека - 25-летний мужчина и женщина 85 лет.

Также из-за вражеского обстрела повреждены помещения фермерского хозяйства и, по меньшей мере, шесть частных жилых домов.

росіяни обстріляли село на Харківщині

росіяни обстріляли село на Харківщині

На месте работают прокуроры и следователи. Начато досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также смотрите: Рашисты ударили КАБами по селу на Харьковщине: повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27366) Харьковщина (5577) КАБ (367)


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Ноове "віяння" у виправданні колаборантами війни проти України:
- Почему русские убивают мирных жителей русскоязычных районов Украины?
- Мстят за предательство! Ани далжны были васстать против хахлов - кагда рассийская армия пришла..... А ани паддерживают хахлов!!!
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29.09.2024 21:53 Ответить
 
 