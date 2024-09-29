Враг атаковал КАБами Богуславку на Харьковщине, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Днем воскресенья, 29 сентября, оккупанты атаковали двумя КАБами село Богуславка Изюмского района Харьковской области. Известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, враг нанес авиационные удары около 15:30.
Ранения получили два человека - 25-летний мужчина и женщина 85 лет.
Также из-за вражеского обстрела повреждены помещения фермерского хозяйства и, по меньшей мере, шесть частных жилых домов.
На месте работают прокуроры и следователи. Начато досудебное расследование по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Мстят за предательство! Ани далжны были васстать против хахлов - кагда рассийская армия пришла..... А ани паддерживают хахлов!!!