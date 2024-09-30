Зранку окупанти вдарили дроном по Куп’янську: загинув чоловік
Упродовж цієї доби російські загарбники застосували проти мешканців Харківщини 8 керованих авіабомб. Зранку обстріли Куп'янськ.
Про ситуацію в області розповів очільник ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує тероризувати беззбройних жителів Харківщини. За добу противник застосував 8 керованих авіабомб", - зазначив він.
О десятій ранку в Купʼянську біля колишнього ресторану зафіксоване влучання FPV-дрона. Унаслідок удару загинув цивільний чоловік.
Крім того, розповів Синєгубов, з окремих населених пунктів Куп‘янського району з 9 по 25 вересня евакуйовані 178 дітей з родинами.
Влада планує евакуювати 91 дитину з родинами із трьох громад району, додав глава ОВА.
Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку останніми днями противник не мав територіальних здобутків, проте готує нові спроби великих штурмів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль