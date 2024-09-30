Зранку окупанти вдарили дроном по Куп’янську: загинув чоловік

Упродовж цієї доби російські загарбники застосували проти мешканців Харківщини 8 керованих авіабомб. Зранку обстріли Куп'янськ.

Про ситуацію в області розповів очільник ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує тероризувати беззбройних жителів Харківщини. За добу противник застосував 8 керованих авіабомб", - зазначив він.

О десятій ранку в Купʼянську біля колишнього ресторану зафіксоване влучання FPV-дрона. Унаслідок удару загинув цивільний чоловік.

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Крім того, розповів Синєгубов, з окремих населених пунктів Куп‘янського району з 9 по 25 вересня евакуйовані 178 дітей з родинами.

Влада планує евакуювати 91 дитину з родинами із трьох громад району, додав глава ОВА.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку останніми днями противник не мав територіальних здобутків, проте готує нові спроби великих штурмів.

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