Росіяни атакували Куп’янськ із РСЗВ: постраждали двоє людей, серед них водій "швидкої". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська увечері 1 жовтня обстріляли Куп'янськ на Харківщині, попередньо з РСЗВ. Поранено водія бригади швидкої допомоги.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Деталі обстрілу

За даними слідства, 1 жовтня близько 17:40 збройні сили рф вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що стояли біля медичного закладу.

69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні.

Триває ліквідація пожеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунальники не можуть відновити інфраструктуру на лівобережжі Куп’янська











За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.

"Інформація буде оновлюватись", - додали в прокуратурі.

Читайте: Зранку окупанти вдарили дроном по Куп’янську: загинув чоловік