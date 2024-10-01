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Росіяни атакували Куп’янськ із РСЗВ: постраждали двоє людей, серед них водій "швидкої". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська увечері 1 жовтня обстріляли Куп'янськ на Харківщині, попередньо з РСЗВ. Поранено водія бригади швидкої допомоги.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Деталі обстрілу

За даними слідства, 1 жовтня близько 17:40 збройні сили рф вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що стояли біля медичного закладу.

69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні.

Триває ліквідація пожеж.

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Обстріл Куп'янська 1 жовтня
Обстріл Куп'янська 1 жовтня
Обстріл Куп'янська 1 жовтня
Обстріл Куп'янська 1 жовтня

За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.

"Інформація буде оновлюватись", - додали в прокуратурі.

Читайте: Зранку окупанти вдарили дроном по Куп’янську: загинув чоловік

Автор: 

обстріл (28732) Харківщина (6054) РСЗВ (210) Куп’янськ (776)


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Ну а ми звичайно удар по бєлгороду з РСЗО провести не можемо, бо естрадний вождь дуже проти. Те, що гинуть третій рік наши люди під обстрілами його не хвилює. Непокаране зло постійно повертаєтся. А чого би не стріляти, терпіли завжди будуть терпіти..
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01.10.2024 21:50 Відповісти
Це непросто так(Після втрати Вугледару залізна дорога йде через Куп'янськ,а це логістика в обох напрямках з Криму і півдня рашки((Підмезне і підуть москалі на Куп'янськ,а може й швидше((
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01.10.2024 22:25 Відповісти
Єзебіли здали Вугледар, наступний Куп'янськ. Все йде точнісінько по плану.
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01.10.2024 23:15 Відповісти
 
 