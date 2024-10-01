Росіяни атакували Куп’янськ із РСЗВ: постраждали двоє людей, серед них водій "швидкої". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська увечері 1 жовтня обстріляли Куп'янськ на Харківщині, попередньо з РСЗВ. Поранено водія бригади швидкої допомоги.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Деталі обстрілу
За даними слідства, 1 жовтня близько 17:40 збройні сили рф вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що стояли біля медичного закладу.
69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні.
Триває ліквідація пожеж.
За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.
"Інформація буде оновлюватись", - додали в прокуратурі.
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