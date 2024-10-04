В результате российских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще один ранен. ФОТОрепортаж
В пятницу, 4 октября, россияне били из авиации и запускали FPV-дроны по Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали следователи, примерно в 10:10 враг применил КАБы для ударов по поселку Степы. Погиб 55-летний гражданский мужчина. Повреждены и разрушены частные домовладения.
Также около 10:00 рашисты ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по селу Изюмское. Ранения, не совместимые с жизнью, получил 35-летний гражданский мужчина - сотрудник местной агрофирмы.
Кроме этого, ориентировочно в 16:35 в результате попадания вражеского FPV-дрона по Купянску телесные повреждения получил 37-летний мужчина, от госпитализации отказался. Поврежден автомобиль.
Также в прокуратуре рассказали, что в 10:40 оккупанты с применением КАБов ударили по селу Чернещина, в результате чего повреждения получили частные домовладения. Обошлось без пострадавших.
