В результате российских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще один ранен. ФОТОрепортаж

В пятницу, 4 октября, россияне били из авиации и запускали FPV-дроны по Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали следователи, примерно в 10:10 враг применил КАБы для ударов по поселку Степы. Погиб 55-летний гражданский мужчина. Повреждены и разрушены частные домовладения.

Также около 10:00 рашисты ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по селу Изюмское. Ранения, не совместимые с жизнью, получил 35-летний гражданский мужчина - сотрудник местной агрофирмы.

Кроме этого, ориентировочно в 16:35 в результате попадания вражеского FPV-дрона по Купянску телесные повреждения получил 37-летний мужчина, от госпитализации отказался. Поврежден автомобиль.

Также в прокуратуре рассказали, что в 10:40 оккупанты с применением КАБов ударили по селу Чернещина, в результате чего повреждения получили частные домовладения. Обошлось без пострадавших.

