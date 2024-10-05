Окупанти вдарили двома КАБами по селу на Харківщині, поранено чоловіка

Вдень суботи, 5 жовтня, росіяни завдали авіаудару двома КАБами по селу Нижче Солоне Ізюмського району на Харківщині. Поранень зазнав 87-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли в ОВА, ворожа атака сталася близько 15:40.

"Уламкове поранення дістав 87-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, внаслідок влучання сталося пошкодження та займання трьох приватних житлових будинків.

