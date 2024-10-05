Окупанти двічі за день атакували село на Харківщині: Один чоловік загинув, ще одного поранено. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожих обстрілів Ізюмщини загинув цивільний мешканець, ще один зазнав поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрона по селу Нижче Солоне Борівської СТГ Ізюмського району. Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого перебував 49-річний чоловік. Від поранень водій помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині сапери розмінували понад 720 га земель, - ДСНС. ФОТОрепортаж





Крім того, близько 15:30 ЗС РФ повторно обстріляли це саме село, цього разу - із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено.

Також читайте: На Харківщині росіяни масовано відмовляються виконувати завдання через ефективну роботу українських БпЛА, - ОТУ "Харків"





Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: двоє загиблих, є пошкодження. ФОТОрепортаж