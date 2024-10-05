УКР
На Харківщині росіяни масовано відмовляються виконувати завдання через ефективну роботу українських БпЛА, - ОТУ "Харків"

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

Через високу активність БПЛА  Сил оборони України на Харківському напрямку відмічаються випадки відмови особового складу противника від виконання поставлених завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу, намагається проводити логістичне забезпечення передових позицій із застосуванням БпЛА.

Неподалік Лукʼянців ворог закріплюється на займаних позиціях, проводить інженерні роботи. На передових позиціях 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу відмічається наявність особового складу противника, що також відмовляєтеся від виконання поставлених завдань.

В районі населеного пункту Тихе ворог вів повітряну розвідку з метою виявлення переміщення підрозділів та техніки Сил оборони України. В рамках ротаційних заходів провів розвідку маршрутів пересування особового складу, переміщення здійснював малими групами.

У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по Агрегатному заводу.

Втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 9 КАБів та завдали 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 307 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 103 істоти, з них безповоротні - 39, санітарні - 64", - йдеться в повідомленні.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 15 артилерійських систем;
  • 16 автомобілів;
  • 3 одиниці спецтехніки;
  • 46 БпЛА.

Знищено:

  • 46 укриттів для особового складу;
  • стартова позиція запуску БпЛА;
  • місце зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі
+3
Ех, якби ще обіцяний мульйон дронів....
показати весь коментар
05.10.2024 13:20 Відповісти
+2
Давно би так!
показати весь коментар
05.10.2024 12:52 Відповісти
+2
Не масовано а масово.
показати весь коментар
05.10.2024 13:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно би так!
показати весь коментар
05.10.2024 12:52 Відповісти
Не масовано а масово.
показати весь коментар
05.10.2024 13:08 Відповісти
Биомассовано!
показати весь коментар
05.10.2024 13:19 Відповісти
Ех, якби ще обіцяний мульйон дронів....
показати весь коментар
05.10.2024 13:20 Відповісти
Якщо закупити декілька станків чпу для форм, десяток термопласт автоматів, та роботизовані платформи для компонування плат і жінок десь в бункери щоб збирали на лінії.

Дрони можна реально випускати міліонами, єдина затримка буде в батареях з китаю але це можна рішити через посередників, або налагодити збірку батарей на панасонік, трохи дорожче та буде більш надійніше.

Додатково підійти до підсилювачів сигналів або пересувні антени або взагалі на невеликих аеростатах що буде більш надійніше і краще.

Було б тільки бажання щось міняти в цій війні.
показати весь коментар
05.10.2024 13:31 Відповісти
"Було б тільки бажання щось міняти в цій війні."
У "кáкой разніци" є тільки три бажання: "пажрать, пасрать, паржать".
показати весь коментар
05.10.2024 13:40 Відповісти
Петя молодец,Дронов подкинул вовремя.
показати весь коментар
05.10.2024 14:53 Відповісти
Потрібно ще більше їх там вбивати, щоб взагалі ні одного кацапа більше на харківському напрямку не залишилось!
показати весь коментар
05.10.2024 15:04 Відповісти
Відмовляються воювати,один автомат на трьох,їсти нічого,води нема та багато чого іншого,а вони наступають.Херня якась.
показати весь коментар
05.10.2024 15:32 Відповісти
Масово-це батальон або кілька...
А десяток,це так...потужно...
показати весь коментар
05.10.2024 15:58 Відповісти
ОТУ Харків, можна вже не гнать х--ю, особливо після масованого батальйону 123 ТРО під Вугледаром
показати весь коментар
05.10.2024 18:52 Відповісти
 
 