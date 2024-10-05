На Харківщині росіяни масовано відмовляються виконувати завдання через ефективну роботу українських БпЛА, - ОТУ "Харків"

Через високу активність БПЛА Сил оборони України на Харківському напрямку відмічаються випадки відмови особового складу противника від виконання поставлених завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу, намагається проводити логістичне забезпечення передових позицій із застосуванням БпЛА.

Неподалік Лукʼянців ворог закріплюється на займаних позиціях, проводить інженерні роботи. На передових позиціях 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу відмічається наявність особового складу противника, що також відмовляєтеся від виконання поставлених завдань.

В районі населеного пункту Тихе ворог вів повітряну розвідку з метою виявлення переміщення підрозділів та техніки Сил оборони України. В рамках ротаційних заходів провів розвідку маршрутів пересування особового складу, переміщення здійснював малими групами.

У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по Агрегатному заводу.

Втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 9 КАБів та завдали 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 307 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 103 істоти, з них безповоротні - 39, санітарні - 64", - йдеться в повідомленні.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

15 артилерійських систем;

16 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки;

46 БпЛА.

Знищено:

46 укриттів для особового складу;

стартова позиція запуску БпЛА;

місце зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

